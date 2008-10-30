جلسه کارگروه تخصصی مسکن ،آب و کشاورزی استان لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دراین نشست که چهارشنبه شب درمحل استانداری خرم‌آباد تشکیل شد وزیران مسکن،نیرو و کشاورزی ، شماری از معاونین رئیس‌جمهور، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی حضور داشتند.

در کارگروه مسکن و زیربنایی پس از گزارش وزیر مسکن و شهرسازی از وضعیت استان، پیشنهادات و مستندات آن برای سامان دادن به بخش مسکن مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و تعدادی از پیشنهادات برای تصویب نهایی به جلسه استانی هیأت دولت ارائه شد.

افزایش سقف تسهیلات مربوط به آماده‌سازی به 35 هزار واحد مسکن مهر درشهرهای خرم‌آباد، بروجرد، مطالعه و بهسازی بافت‌ های فرسوده، تسهیلات بانکی جهت نوسازی بافت‌های فرسوده، کمک به زیرساخت‌های فصل عمران شهری، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی از جمله پیشنهاداتی بود که در کارگروه مسکن و زیربنایی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

در جلسه کارگروه کشاورزی نیز ابتدا اسکندری وزیر جهاد کشاورزی به تشریح استعدادها و ظرفیت استان لرستان در بخش‌های مختلف کشاورزی پرداخت و سپس پیشنهادات و دلایل توجیهی آن برای توسعه و پیشرفت در بخش‌های دامپروری و کشاورزی بین اعضاء کارگروه مورد بحث قرار گرفت.

درجلسه کارگروه آب نیز پیشنهاداتی ازجمله مطالعه و اجرای طرح‌های حفاظت و مهندسی رودخانه درمحدوده استان ،تأسیس پردیس دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور ، اجرای طرح‌های تعادل‌ بخش تغذیه مصنوعی و پخش سیلاب در دشت‌های استان مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت و تعدادی از این پیشنهادات برای تصویب نهایی به جلسه استانی هیئت دولت موکول شد.

