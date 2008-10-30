تشدید پخش برنامه های مستهجن از تلویزیون جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، از آنجا که برنامه های مستهجن پخش شده از کانالهای تلویزیونی جمهوری آذربایجان با آنتنهای معمولی در شهرهای مرزی استان آذربایجان شرقی قابل دریافت است موجبات نگرانی خانواده ها را به دنبال داشته است.

در حالی که دولت جمهوری آذربایجان از چندی قبل پخش سریالها و فیلمهای ایرانی را که از برخی شبکه های تلویزیونی این کشور پخش می شد را ممنوع کرده است این شبکه ها در اقدامی تعجب برانگیز به پخش فیلمهای مستهجن روی آورده اند که در شهرهای مرزی استان آذربایجان شرقی با آنتنهای معمولی هم قابل دریافت است.

پیشتر پخش سریالها و فیلمهای ایرانی که به علت دوری از ابتذال به شدت از طرف مردم کشورجمهوری آذربایجان مورد استقبال قرار گرفته بود به یکباره قطع شده و جای آنها را فیلمهای مبتذلی گرفته که به راحتی در شهرهای مرزی ایران از جمله استان آذربایجان شرقی هم قابل دریافت است.

این موضوع که نگرانی خانواده ها را به دنبال داشته است از آن جهت قابل تامل است که برخی شبکه های این کشور مانند شبکه « آینس» که پخش سریالهای امام علی ( ع )، اصحاب کهف، تنهاترین سردار، حضرات ابراهیم، ولایت عشق، شب دهم، زیر تیغ و باجناقها را روی آنتن خود برده بود اکنون در سیاستی آشکار اقدام به پخش برنامه هایی می کند که به نظر می رسد در هدفگیری مخاطبان خود روی جوانان ایرانی شهرهای مرزی برنامه ویژه ای تدارک دیده است.