اصحاب رسانه فرهنگ و تفکر بسیجی را در جامعه معرفی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، درششمین همایش بسیج و رسانه که با هدف تعامل هر چه بیشتر میان اصحاب رسانه و فعالیت های بسیج صبح امروز در شهر مقدس مشهد آغاز شد، حجت الاسلام علی محمدی بسیج و رسانه را دو مجموعه مرتبط با مردم خواند و اظهار امیدواری کرد که فعالان عرصه رسانه در تحقق اهداف بسیج به سفارشات امام راحل و مقام معظم رهبری توجه کنند.

وی یکی از انتظارات بسیج را از اصحاب رسانه شناخت صحیح از بسیج و شناساندن صحیح آن در جامعه برشمرد.

حجت الاسلام محمدی ضمن قرائت برخی از فرمایشات حضرت امام (ره) در خصوص نقش و جایگاه بسیج ، ‌به تاکیدات رهبر معظم انقلاب به آمادگی نظامی، فرهنگی و علمی بسیج در مقابل تهدیدات خارجی اشاره کرد.

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه دربسیج ، تبلیغ و تبیین عملکرد بسیج برمحورهای مختلف سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی، خدماتی ، سازندگی و ... را از دیگر وظایف اصحاب رسانه در خصوص معرفی فعالیت های بسیج خواند.

وی پرورش و تربیت افراد کارآمد بسیجی در حوزه اطلاع رسانی را توسط اصحاب رسانه، ایجاد ارتباط صحیح و تعریف شده بین مردم، مسئولان دولت، مدیران، با مجموعه بسیج، پرداختن به مطالبات امام و رهبری در مورد بسیج و پرداختن به شان و جایگاه بسیج در عرصه های مختلف را از دیگر رسالت های اصحاب رسانه خواند.

وی با بیان اینکه بسیج فتح الفتوح حضرت امام(ره) و انقلاب است به لزوم پرداختن به منشاء و خاستگاه بسیج توسط رسانه ها تاکید کرد.

محمدی در پایان با اشاره به نقش بسیج در مبارزه با فساد، فحشا، اعتیاد و ...، بسیج را یک رسانه خواند و گفت: برای تحقق تفکر و فرهنگ بسیجی در جامعه به صورت مستمر و مقطعی نیاز به یک برنامه مستمر در جامعه است.