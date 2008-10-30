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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۲۹

دیشب در کارگروه تخصصی؛

وضعیت صنعت و اشتغال لرستان در حضور رئیس جمهور بررسی شد

در نشست کارگروه تخصصی اشتغال و صنعت و معدن استان لرستان که به ریاست دکتر محمود احمدی نژاد برگزار شد، زمینه‌ها و راهکارهای افزایش میزان اشتغال و توسعه صنعت و معدن استان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نشست که چهارشنبه شب در محل استانداری لرستان برگزار شد، مباحث و پیشنهادات مربوط به اشتغال و رفع موانع موجود در این حوزه و نیز افزایش صنایع و توسعه معادن با حضور وزرای مربوطه، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و مدیران بخش خصوصی مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.

در کارگروه اشتغال استان لرستان پس از گزارش محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی درباره وضعیت اشتغال استان، افزایش منابع بانک‌های استان به منظور تسریع و تسهیل در پرداخت طرح‌های اقتصادی، پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به طرح‌های خوداشتغالی برای حمایت از مشاغل زودبازده، اخذ مجوز و احداث 5 آموزشکده فنی در شهرهای استان از جمله پیشنهاداتی بود که در این کارگروه مطرح شد و تعدادی از این پیشنهاد ها پس از توافق انجام شده به جلسه استانی هیأت دولت ارائه شد.

در کارگروه صنعت و معدن استان لرستان نیز اعضاء کارگروه درباره شماری از پیشنهادات از جمله تأمین اعتبار برای اجرای زیرساخت‌های طرح‌های بزرگ صنعتی و سرمایه‌گذاری پرخطر و صنایع با فن‌آوری نوین به بحث و تبادل نظر پرداختند.
 

کد مطلب 774189

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