تساوی پرگل در دربی لندن/ صدرنشینان پیروز شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال دیشب در هفته دهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان در حالی که در ورزشگاه امارات میزبان تاتنهام بود، با نتیجه 4 بر 4 مقابل این تیم متوقف شد. سیلوستره (37)، گالاس (46)، آدبایور (65) و فن پرسی (68) برای توپچی‌ها گلزنی کردند، گل‌های تاتنهام نیز توسط بنتلی (13)، بنت (67)، جناس(89) و لنون(90) به ثمر رسید.

لیورپول صدرنشین رقابت‌های لیگ برتر نیز دیشب با تک گل استیو جرارد که در دقیقه 76 از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید از سد پورتسموث گذشت.

دیشب همچنین چلسی با گل‌های لمپارد (3)، آنلکا (50) و مالودا (75) تیم شگفتی‌ساز هال سیتی را در زمین این تیم شکست داد و منچستریونایتد با دو گل کریستیانو رونالدو در دقایق 14 و 30 در اولدترافورد مقابل وستهام به پیروزی رسید.

در سایر دیدارها نتایج زیر حاصل شد:

* آستون ویلا 3 - بلکبرن 2

* فولهام 2 - ویگان صفر

* استوک‌سیتی یک - ساندرلند صفر

* بولتون صفر - اورتون یک

* میدلزبرو 2 - منچسترسیتی صفر

جدول رده بندی:

1- لیورپول 26 امتیاز

2- چلسی 23 امتیاز

3- آرسنال 20 امتیاز، تفاضل 12+

4- آستون ویلا 20 امتیاز، تفاضل 7+

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18- ویگان اتلتیک 8 امتیاز، تفاضل گل 4-

19- بولتون 8 امتیاز، تفاضل گل 5-

20- تاتنهام 6 امتیاز