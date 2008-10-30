30 میلیون تومان برای هر استان جهت حمایت از فیلمسازان

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، دکتر حسن بنیانیان در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره فیلم رویش در نشستی با فیلم سازان کشور افزود: میزان منابعی که از جانب دولت برای کل کشور در نظر گرفته شد یک میلیارد تومان است که در بین استانها تقسیم شده است و این عمل به منظور حمایت از ایده هایی است که که به بخش حوزه هنری راه پیدا کرده اند.

وی با اشاره به فراوانی سینما در سطح کشور اذعان داشت: با وجود 130 سینمای فعال و تلویزیون در کل کشور انتظار است که فیلمسازان کارهای فاخری متناسب با مبانی شرعی تولید کنند.

دکتر بنیانیان تصریح کرد: مشکل آموزش بی رویه افرادی که استعداد هنری ندارند و تنها به دنبال مدرک هستند معضلی است که باعث می شود فیلمهای تولید شده کیفیت لازم را نداشته باشند و کسانی که از این رویه پیروی می کنند توانایی لازم را در تولید فیلم دارا نیستند.

رئیس حوزه هنری از جریان محکم استانها در ارائه فیلم استقبال کرد و اظهار داشت: فعالیت فیلمسازان در استانها و سختکوشی آنها به تجهیز امکانات در زمینه فیلم توسط مسوولین منجر می شود.

وی با تاکید بر مصرف بهینه بیت المال جهت ارتقای سطح فیلم ها خاطرنشان کرد: فیلمسازان در ساخت فیلم بایستی دقت داشته و فیلمی را که مشکلی از جامعه کم می کند ساخته، نه فیلمی که مطابق با میل خود فیلم ساز باشد.

بنیانیان با تاکید بر ارتباط اندیشه فیلم ساز با مخاطب تصریح کرد: گاهی اوقات ماندن اندیشه زیبای فیلم نامه نویس در ذهن او و انتقال نیافتن آن به مخاطب و سینما سبب می شود که فیلمنامه نیاز به توضیح و باز نویسی داشته باشد تا حس و اندیشه ای که در پس فیلم وجود دارد به مخاطب به خوبی انتقال یابد.

وی با اشاره بر جدی گرفتن مخاطب در تولید فیلم ها افزود: خدمتی که می توانیم ارائه بدهیم این است که حوزه هنری فیلم را برای تعدادی مخاطب عادی بدون ذکر نام سازنده اکران کرده و تاثیر و بازتاب را در آنها مورد بررسی قرار داده تا ارتباط اندیشه فیلمساز با مخاطب کشف شود.

دکتر حسن بنیانیان گفت: یکی از ملاک های اهدای جوایز را بروی بازتاب فیلم در مخاطبان و ملاک دیگر را می توان بر تاثیر مثبتی که فیلم در جامعه دارد و تفکر علمی پشت فیلم دانست.

وی افزود: گاهی اوقات پیام اسلامی در فیلم خوب منتقل شده ولی عوارض جنبی در این فیلم خود را بیشتر از اندیشه فیلم ساز که پاک است نشان میدهد و این به دلیل این است که رابطه بین مخاطب و نویسنده فیلم نامه مورد بررسی دقیق علمی قرار نگرفته است.

رئیس حوزه هنری در خصوص ارتقای سطح داوری در استان ها تصریح کرد: داوری جدی و علمی در سطح استانها با حضور متخصصین نیاز است تا بتوان عملکرد را به گونه ای بررسی کرد و نظرات حدود 100 نفر را در مورد فیلم بعد از چند روز مورد بررسی قرار داد تا بازتاب فیلم در مخاطب بهتر نمایان شود.

وی از صدور کارنامه در پنجمین دوره جشنواره رویش خبر داد و گفت: در نظر است که در پنجمین جشنواره رویش برای هر فیلساز کارنامه ای صادر شود و مشکلاتی که در ارزیابی فیلم های آنها به نظر می رسد به وی از این طریق اطلاع رسانی شود.

بنیانیان با اظهار امیدواری از روند گردش فیلم در سطح استان ها افرود: در حوزه های هنری باید در خصوص تامین منابع جدیدی از طریق استانداری و یا فروش فیلم های تولیدی به صدا سیما و صادر کردن ان به کشور های دیگر پیگیری شود.