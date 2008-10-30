تمام مشکلات کشور در سایه توجه به آموزش و پرورش حل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بناب ، حجت الاسلام حاج شیخ مصطفی باقری بنابی پیش از ظهر امروز در مراسم اختتامیه یادواره شهدای دانش آموز و فرهنگی بناب افزود : تمامی مشکلات مملکت به آموزش و پرورش بازمی گردد و اگر بتوانیم سرمایه گذاری صحیحی روی این بخش داشته باشیم در سایر بخش ها نیز نقایص کمتر خواهد شد.

وی با انتقاد از عدم تحقق وعده های داده شده در بخش آموزش و پرورش اضافه کرد: متاسفانه بعد از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی، هنوز آن طور که بایسته و شایسته نظام اسلامی است بر روی آموزش و پرورش کار نشده است .

حجت الاسلام باقری با بیان اینکه متاسفانه خیلی از وعده های ارایه شده درباره آموزش و پرورش عملی نشده اند تاکید کرد : اما موعد آن رسیده است که روی این سازمان اساسی مملکت بصورت دقیق و کارشناسانه کار شود، تا بسیاری از معضلات کنونی رفع شوند.

رئیس شورای فرهنگ عمومی بناب در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به هجمه فرهنگی دشمن افزود : مسئولیت امروز ما بسیار سنگین است و در این بین فرهنگیان که شغل آنها همشان انبیا است، در قبال امانت های الهی وظیفه ای دشوار دارند.

وی با بیان اینکه سرمایه زندگی تمام انسان ها شراف ذاتی اوست گفت: بنابراین معلمان باید جوانانمان را یوسف منشانه تربیت نمایند و از غفلت به سوی بیداری رهنمون شوند.

شهرستان بناب 55 شهید دانش آموز و 2 شهید معلم را به انقلاب اسلامی ایران تقدیم کرده است.