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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۲

شیر رایگان بین 129 هزار دانش آموز محروم خراسان جنوبی توزیع می شود

شیر رایگان بین 129 هزار دانش آموز محروم خراسان جنوبی توزیع می شود

بیرجند- خبرگزاری مهر: کارشناس ستاد تغذیه و شیر سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی از توزیع شیر رایگان در مدارس ابتدایی، راهنمایی و شبانه روزی این استان خبر داد و گفت: با تحت پوشش قرار گرفتن این مدارس، 129 هزار دانش آموز استان از این فرآورده لبنی تغذیه خواهند کرد.

غلامرضا حسنی مقدم در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، سهمیه شیر هر دانش آموز را در طول سال تحصیلی 14 کیلوگرم عنوان کرد و افزود: این میزان شیر 70 نوبت و هفته ای سه مرتبه بین دانش آموزان توزیع می شود.

وی با اشاره به اینکه 66 درصد از شیر توزیع شده در بین دانش آموزان پاستوریزه لیوانی و 40 درصد شیر استریل پاکتی می باشد، تصریح کرد: ترویج فرهنگ مصرف شیر بین دانش آموزان، ارتقا سطح سلامت تغذیه ای و تامین بخشی از نیازهای تعغذیه ای این قشر از مهمترین اهداف اجرای طرح است.

حسنی مقدم میزان اعتبار تخصیص یافته به شیر مدارس در سال گذشته را بالغ بر 14 میلیارد ریال عنوان کرد و اظهار داشت: در سال جاری پیش بینی می شود بیش از 17 میلیارد ریال به این امر اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه در سال جاری بین 80 هزار دانش آموز محروم در روستاها و حاشیه شهرهای استان در 100 روز تغذیه رایگان توزیع می شود، خاطر نشان کرد: اعتبار تخصیص یافته به این امر بالغ بر پنج میلیارد و 551 میلون ریال ابلاغ شده که از این میزان تاکنون 250 میلیون تومان جذب شده است.

کارشناس ستاد تغذیه و شیر سازمان آموزش و پرورش خراسان جنوبی پسته، بادام زمینی، کیک و کلوچه غنی شده با آهن و ویتامین را از جمله اقلام تغذیه رایگان دانش آموزان محروم برشمرد و یادآور شد: جهت خریداری نان غنی شده و توزیع آن به همراه شیر به دانش آموزان نیز به اعتباری بالغ بر 600 میلیون تومان نیاز است.

کد مطلب 774198

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