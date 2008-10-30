روحانیون مجلس با کردان رایزنی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا ظهر امروز در حاشیه نشست مطبوعاتی مجمع نمایندگان استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظر جمعی مجمع نمایندگان روحانی مجلس بر استعفای وزیر کشور استوار است اما امید است در این جلسه نتایج مطلوبی حاصل شود که به نفع مملکت باشد.

وی تصریح کرد: در مذاکرات قبلی نظر ریاست جمهوری بر دفاع از وزیر کشور و استیضاح ایشان استوار بود.

وی افزود: جلسه تبادل نظر در این خصوص با حضور وزیر کشور، محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه این مجمع برگزار خواهد شد.

سبحانی نیا خاطر نشان کرد: این جلسه نشست داخلی مجمع نمایندگان روحانی مجلس است که با هدف جمع بندی و مصلحت اندیشی در رابطه با جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور و نحوه برخورد صحیح با موضوع انجام خواهد شد.

