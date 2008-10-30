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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۲

سبحانی نیا:

روحانیون مجلس با کردان رایزنی می کنند

روحانیون مجلس با کردان رایزنی می کنند

مشهد - خبرگزاری مهر: عضو مجمع نمایندگان روحانی مجلس گفت: در جلسه ای مشترک میان مجمع نمایندگان روحانی مجلس با وزیر کشور، وضعیت وی و مصلحت اندیشی در خصوص استعفا یا استیضاح مورد بررسی و رایزنی قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام حسین سبحانی نیا ظهر امروز در حاشیه نشست مطبوعاتی مجمع نمایندگان استان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: نظر جمعی مجمع نمایندگان روحانی مجلس بر استعفای وزیر کشور استوار است اما امید است در این جلسه نتایج مطلوبی حاصل شود که به نفع مملکت باشد.

وی تصریح کرد: در مذاکرات قبلی نظر ریاست جمهوری بر دفاع از وزیر کشور و استیضاح ایشان استوار بود.

وی افزود: جلسه تبادل نظر در این خصوص با حضور وزیر کشور، محمد تقی رهبر رئیس مجمع نمایندگان روحانی مجلس و برخی از اعضای هیئت رئیسه این مجمع برگزار خواهد شد.

سبحانی نیا خاطر نشان کرد: این جلسه نشست داخلی مجمع نمایندگان روحانی مجلس است که با هدف جمع بندی و مصلحت اندیشی در رابطه با جعلی بودن مدرک تحصیلی وزیر کشور و نحوه برخورد صحیح با موضوع  انجام خواهد شد.

کد مطلب 774199

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