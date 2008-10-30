  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۰۰

هفته دهم بوندس لیگا/

هافنهایم به صدر جدول صعود کرد/ پیروزی بایرن در فرانکفورت

هافنهایم به صدر جدول صعود کرد/ پیروزی بایرن در فرانکفورت

تیم فوتبال هافنهایم در پایان هفته دهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان با برتری 3 بریک مقابل بوخوم به صدر جدول رده‌بندی این رقابت‌ها صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در ادامه هفته دهم مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان پنج بازی برگزار شد که با پیروزی تیم‌های دورتموند، هافنهایم، بایرن مونیخ، هامبورگ و هرتابرلین همراه بود.

- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال بوندس‌لیگا آلمان به شرح زیر است:
* کلن صفر- دورتموند یک
گل: فلورین کرین (65)

* بوخوم یک - هافنهایم 3
گل‌ها: دنیس گروت (3) برای بوخوم و دمبا با (64)، وداد ایسویچ (70) و کارلوس ایدواردو (71) برای هافنهایم

* اینتراخت فرانکفورت یک - بایرن مونیخ 2
گل‌ها: مارتین دی میکلیس (55- گل به خودی) برای اینتراخت فرانکفورت و میروسلاو کلوزه (62) و فرانک ریبری (70) برای بایرن مونیخ

* هامبورگ 2 - اشتوتگارت صفر
گل‌ها: پیترو تروچوفکسی (17 - پنالتی) و یوریس ماتیسن (74)

* هرتابرلین 3 - هانوفر صفر
گل‌ها: مارکو پانتلیچ (62)، آندری ورونین (84) و دوموفچیسکی (90)

- جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:
1- هافنهایم 22 امتیاز
2- بایرلورکوزن 21 امتیاز
3- هامبورگ 20 امتیاز
4- بایرن مونیخ 18 امتیاز
----------------------------
16- بوخوم 7 امتیاز- تفاضل گل 5-
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز- تفاضل گل 11-
18- انرگی کوتبوس 6 امتیاز

کد مطلب 774201

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها