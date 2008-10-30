هافنهایم به صدر جدول صعود کرد/ پیروزی بایرن در فرانکفورت

به گزارش خبرگزاری مهر، شب گذشته در ادامه هفته دهم مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان پنج بازی برگزار شد که با پیروزی تیمهای دورتموند، هافنهایم، بایرن مونیخ، هامبورگ و هرتابرلین همراه بود.
- نتایج دیدارهای شب گذشته مسابقات فوتبال بوندسلیگا آلمان به شرح زیر است:
* کلن صفر- دورتموند یک
گل: فلورین کرین (65)
* بوخوم یک - هافنهایم 3
گلها: دنیس گروت (3) برای بوخوم و دمبا با (64)، وداد ایسویچ (70) و کارلوس ایدواردو (71) برای هافنهایم
* اینتراخت فرانکفورت یک - بایرن مونیخ 2
گلها: مارتین دی میکلیس (55- گل به خودی) برای اینتراخت فرانکفورت و میروسلاو کلوزه (62) و فرانک ریبری (70) برای بایرن مونیخ
* هامبورگ 2 - اشتوتگارت صفر
گلها: پیترو تروچوفکسی (17 - پنالتی) و یوریس ماتیسن (74)
* هرتابرلین 3 - هانوفر صفر
گلها: مارکو پانتلیچ (62)، آندری ورونین (84) و دوموفچیسکی (90)
- جدول رده بندی مسابقات فوتبال بوندس لیگا آلمان به شرح زیر است:
1- هافنهایم 22 امتیاز
2- بایرلورکوزن 21 امتیاز
3- هامبورگ 20 امتیاز
4- بایرن مونیخ 18 امتیاز
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16- بوخوم 7 امتیاز- تفاضل گل 5-
17- مونشن گلادباخ 7 امتیاز- تفاضل گل 11-
18- انرگی کوتبوس 6 امتیاز
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