به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمدعلی حسینی که به غرب آفریقا سفر کرده است در کامرون با معاون اول رئیس مجلس این کشور دیدار و گفتگو کرد.



حسینی در این دیدار گفت : روابط پارلمانی و گسترش آن بین دو کشور حایز اهمیت بوده و در واقع می‌تواند تسهیل‌کننده روابط فی‌مابین شود.



معاون حقوقی وزیر امور خارجه تاکید کرد : سطح روابط بین دو کشور با توجه به ظرفیتهای متنوع موجود رضایتبخش نیست که امیدواریم با بهره گیری از فرصتها و ظرفیتهای فراوان بتوان مناسبات دو کشور را تعمیق بخشید.



معاون اول رئیس‌ مجلس کامرون نیز در این دیدار گفت: رئیس مجلس علاقه داشت که با هیئت ایرانی دیدار نماید ولی اکنون در سفر است و به من ماموریت داد که با شما ملاقات داشته باشم.



وی در ادامه با اشاره به اینکه رئیس مجلس کامرون در اتحادیه بین‌المجالس کشورهای اسلامی در تهران حضور داشت گفت: ابتکار تعیین گروه دوستی پارلمانی از طرف ایران بسیار مناسب است و ما نیز درصددیم که کارگروه دوستی پارلمانی ایران را در کامرون معرفی کنیم و برای تسریع همکاریهای پارلمانی کامرون پست وزارتی تحت عنوان وزیر خارجه در امور کشورهای اسلامی را تعیین کرده‌ایم.

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