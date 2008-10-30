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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۱:۱۵

هفته دهم بوندس لیگا/

بازگشت هاشمیان به میدان/ مهدوی کیا 10 دقیقه بازی کرد

بازگشت هاشمیان به میدان/ مهدوی کیا 10 دقیقه بازی کرد

مهاجم ایرانی تیم فوتبال بوخوم آلمان با رهایی از بند مصدومیت در 18 دقیقه پایانی دیدار این تیم مقابل هافنهایم به میدان رفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که تیم بوخوم با نتیجه 3 بریک از هافنهایم عقب بود، مارسل کولر، سرمربی این تیم در دقیقه 72 دست به تعویض زد و وحید هاشمیان را به جای پل فرایر به زمین مسابقه فرستاد. تلاش هاشمیان و دیگر مهاجمان بوخوم در این بازی خانگی ثمری نداشت و آنها با نتیجه 3 بریک مغلوب صدرنشین بوندس لیگا شدند.

مهدی مهدوی کیا نیز در بازی شب گذشته اینتراخت فرانکفورت مقابل بایرن مونیخ که در ورزشگاه کومرزبانک فرانکفورت برگزار شد، در 10 دقیقه پایانی به جای امیت کورکماز وارد زمین مسابقه شد اما نتوانست در کنار دیگر بازیکنان اینتراخت مانع از شکست خانگی این تیم شود. یاران مهدوی کیا در این بازی خانگی با نتیجه 2 بریک مغلوب بایرن مونیخ شدند.

کد مطلب 774208

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