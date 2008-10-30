بهبود وضعیت اقتصادی آمریکا مهمترین اولویت جانشین بوش است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "شیکاگو تریبون" نوشت : رئیس جمهوری بعدی در حالی وارد کاخ سفید می ‌شود که کسر بودجه سر به فلک کشیده و رکود اقتصادی وخیم است و منابع مالی به شدت محدود شده است، بنابراین بهبود وضع اقتصادی مهمترین وظیفه رئیس جمهور جدید و کنگره خواهد بود و بدین ترتیب سایر اولویتها کنار خواهد رفت.



این روزنامه افزود : طرح اوباما(نامزد دموکرات انتخابات) برای خدمات بهداشتی فراگیر ملی و کاهش مالیات طبقه متوسط و نیز سرمایه گذاری روی انرژیهای جایگزین بسیار جاه طلبانه است و وی ابهام زیادی درباره نحوه اقدام در این باره باقی گذاشته است.



مک کین قول داده است که کاهش مالیات شرکتها و سرمایه گذاران را که سیاست دولت بوش بود، تقویت کند؛هرچند وی با مقاومت کنگره تحت کنترل دموکراتها روبرو خواهد شد.



این گزارش می افزاید : هر دوی آنها(اوباما و مک کین) ابتکارات سیاسی متعددی را وعده داده‌اند، اما به شدت غیرمحتمل است که هیچ کدام بتوانند در سال اول، نظر و مصوبه کنگره را درباره مسائل بسیاری به دست آورند به ویژه اینکه کنگره تا این حد قطب بندی شده است.

البته هر دو نامزد باید استراتژی مورد نظر خود را درباره عراق پیگیری کنند، اما رئیس جمهور آتی احتمالا باید مسیر جاری در عراق را تغییر دهد تا با تحولاتی که در صحنه وجود دارد و پاسخهای قدرتهای منطقه ‌ای مانند ایران، سوریه، عربستان و ترکیه همراهی کند.

در ادامه این گزارش آمده است : هر دو ستاد نامزدها به تدریج عملیات انتقال برای طراحی یک دولت جدید را آغاز کرده ‌اند. جان پودستا، رئیس ستاد کارکنان کاخ سفید در دوره کلینتون، این روند را برای اوباما و جان له من، وزیر دریانوردی ریگان برای مک کین رهبری می کند.

براساس نظر کمیته دو حزبی مسئول بودجه فدرال، طرحهای اوباما یا مک کین، با وجود ادعاهای آنها برای صرفه جویی در مخارج دولتی، سبب افزایش 200 میلیارد دلار در کسری بودجه در سال 2013 می شود. این ارزیابی در ماه سپتامبر بیش از اعلام طرحهای جدید از سوی نامزدها انجام شده است.

شواهد نشان می ‌دهد که اوباما با وضعیتی شبیه وضعیت کلینتون به هنگام ورود او به کاخ سفید در سال سال 1992روبرو خواهد شد که کشور با رکود و کسری بودجه روبرو بود. طرحهای اوباما نیز مانند کلینتون هزینه بر است، اما وقتی وی قدرت را به دست آورد و کسر بودجه راه کاهش داد، کاهش مالیاتهای طبقه متوسط و دیگر طرحها کنار گذاشته شد.