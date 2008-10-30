درخواست مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا برای لغو تحریم کوبا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز گذشته با تصویب قطعنامه ای از آمریکا خواست تا تحریمهای اقتصادی، تجاری و مالی علیه کوبا را لغو کند.

185 کشور از 192 عضو، با تصویب این قطعنامه از آمریکا خواستند تا به تحریم های طولانی خود علیه کوبا پایان دهد.

آمریکا و رژیم صهیونیستی به این قطعنامه رای منفی دادند.

با وجود درخواست جامعه جهانی اخیراً جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا با "سیاه چال" خواندن کوبا گفته بود، تا زمانی که هاوانا سیاستهای خود را تغییر ندهد؛ زندانیان سیاسی را آزاد نکرده و اجازه آزادی بیان را در آن کشور ندهد، تحریمهای آمریکا علیه این کشور ادامه خواهد یافت .



آمریکا و کوبا از زمان انقلاب کوبا در سال 1959 که در آن فیدل کاسترو قدرت را به دست گرفت دچار اختلاف شدند و امسال آمریکا 46 سال است که تحریمهای خود علیه این کشور را تمدید می کند.