توهین به مقدسات دینی موجب گرایش بیشتر مردم به دین شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، محمد حسین صفارهرندی صبح امروز در مراسم افتتاح جشنواره کریمه اهل بیت(ع) در حرم مطهر حضرت معصومه (س) با اشاره به برخی توهینها توسط افراد ساده لوح به مقدسات دینی گفت: این توهینها موجب افزایش توجه و گرایشات مردم به دین مبین اسلام شد.



صفارهرندی با بیان اینکه نباید در برابر این مسائل ساکت بود تصریح کرد: باید با غیرت جوابگوی این مسائل بود و اجازه تفرقه به دشمنان را نداد.



وی افزود: از سوی دیگر نیز نباید در برابر این مسائل کم حوصله و بی صبر بود.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بروز این اختلافات را از سوی دشمنان دانست و اظهارداشت: برخی افراد که به ظاهر مدافع ارزشهای اسلامی هستند دست به چنین اقدامات و بدبینی های بین مذهبی ها می زنند و از سوی دیگر نیز نباید نباید از نقشه های شوم دشمن غافل بود.



صفار هرندی در ادامه به میلاد حضرت معصومه(س) و دهه کرامت اشاره کرد و گفت: وجود دو گوهر ارزشمند یعنی حضرت معصومه(س) و امام رضا(ع) موجب خیر و برکت برای میهن اسلامی است.



وی اظهارداشت: وجود بارگاه حضرت امام رضا(ع) در ایران از اهمیت بالایی برخوردار بوده و منطقه خراسان از دیر باز نقطه الهام بخش مردم مسلمان ایران اسلامی بوده است.



وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه ما هنوز با فرهنگ رضوی آشنایی محدودی داریم افزود: امید است با برگزاری چنین جشنواره هایی در ارتقا این فرهنگ بکوشیم.



وی به وجود بارگاه حضرت معصومه(س) و شهر مقدس قم اشاره کرد و گفت: قم چه در گذشته و چه در حال به عنوان کانون الهام بخش تلقی یافته است و این به دلیل وجود بارگاه نورانی دختر ولایت و همچنین حوزه های علمیه است.



صفارهرندی افزود: قم در ایران و جهان به عنوان یک کانون الهام‌بخش تلقی می‌شود و پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز این شهر به مرکز ارائه پیامهای ناب اسلامی تبدیل شده است.



وی افزود: قم همچنان باید به عنوان مرکز فکری و فرهنگی ایران و جهان اسلام باقی بماند.

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