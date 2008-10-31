به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، در نهمین نشست انجمن جهانی مسلمانان با عنوان"معرفی اسلام در کشورهای غیراسلامی" کارشناسان و استادان دانشگاههای اسلامی مشارکت کرده و طرحهایی علمی به منظور معرفی اسلام در جهان را معرفی می‌کنند.

در این نشست مبلغان راهکارهایی را جهت تحقق اهداف بلندپایه اسلام ارائه می‌کنند.

هدف از برگزاری این نشست معرفی حقیقت اسلام، اصول و ارزشهای آن به مردم جهان عنوان شده است تا آغازی برای معرفی اسلام و اصول آن برای حل مشکلات انسانی باشد.

معرفی تلاش کشورها و سازمانهای اسلامی در معرفی اسلام، تبیین محدودیتها و موانع معرفی اسلام، آینده معرفی اسلام سه محور قابل بحث و بررسی در این نشست به شمار می‌روند.