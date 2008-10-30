  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۳۸

مواد نگهدارنده موادغدایی باعث سرطان معده می شود

مواد نگهدارنده موادغدایی باعث سرطان معده می شود

عضو هیئت مدیره انجمن علمی جراحان عمومی ایران تاکید کرد: مواد افزودنی که برای نگهداری مواد غذایی به مدت طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرند باعث ایجاد سرطان معده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی در سومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران گفت: مواد افزودنی باعث ایجاد ماده‌ای به نام نیتریت در مواد غذایی می‌شوند که امروزه ریسک سرطان‌زایی آن کاملا اثبات شده است.

وی افزود: مصرف سیگار، استفاده مکرر از غذاهای مانده و سرخ کردن مکرر مواد غذایی و افزایش میکروب هلیکوباکتر ‌از جمله موارد دیگری است که شانس ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهند.

رحمانی تصریح کرد: از جمله مواردی که به کاهش شانس ابتلا به سرطان معده کمک می‌کند می‌توان به ورزش، زندگی و محیط کار بدون استرس، رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار و الکل اشاره کرد.

کد مطلب 774216

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها