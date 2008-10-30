مواد نگهدارنده موادغدایی باعث سرطان معده می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر بهزاد رحمانی در سومین کنگره انجمن علمی جراحان عمومی ایران گفت: مواد افزودنی باعث ایجاد ماده‌ای به نام نیتریت در مواد غذایی می‌شوند که امروزه ریسک سرطان‌زایی آن کاملا اثبات شده است.

وی افزود: مصرف سیگار، استفاده مکرر از غذاهای مانده و سرخ کردن مکرر مواد غذایی و افزایش میکروب هلیکوباکتر ‌از جمله موارد دیگری است که شانس ابتلا به سرطان معده را افزایش می‌دهند.

رحمانی تصریح کرد: از جمله مواردی که به کاهش شانس ابتلا به سرطان معده کمک می‌کند می‌توان به ورزش، زندگی و محیط کار بدون استرس، رژیم غذایی مناسب و عدم مصرف سیگار و الکل اشاره کرد.