قم باید از هر لحاظ پاک بماند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله رضا استادی صبح امروز در مراسم افتتاح جشنواره کریمه اهل بیت(ع) در شبستان امام خمینی حرم مطهر با بیان اینکه قم باید با دیگر شهرهای تفاوت داشته باشد گفت: قم شهری مقدس و جایگاه بزرگان دینی بوده است و باید این شهر از هر لحاظ پاک بوده و مورد توجه قرار گیرد.



وی تصریح کرد: خواسته حضرت معصومه (س) این است که باید شان قم حفظ شود و اگر خدایی نکرده مسائل ضد دینی در دیگر شهرها اتفاق می افتد در این شهر به وجود نیاید.



آیت الله استادی با بیان اینکه در قم نباید بدحجابی، دروغ، خیانت، مسائل ضد اخلاقی و... رواج پیدا کند، اظهارداشت: این مسائل نباید در هیچ یک از شهرهای کشور باشد اما اگر در یک اداره ای در فلان شهر سفارش و یا دیگر مسائل وجود دارد در قم نباید آن مسئله نیز وجود داشته باشد.



امام جمعه قم به گردشگران و مسافران در قم اشاره کرد و گفت: وجود گردشگر در قم خوب است اما نباید یک گردشگر و یا مسافر در قم به بهانه مسافر بودن حجاب خود را رعایت نکند.



وی افزود: کارمند، بازاری، کاسب و در کل مردم قم باید با دیگران متفاوت بوده و به گونه ای در این شهر زندگی کنند که مورد رضای خدا و حضرت معصومه(س) باشد.



آیت الله استادی در پایان به جایگاه و مقام حضرت معصومه (س) اشاره کرد و گفت: این بانوی بزرگوار از جایگاه بسیار رفعیی برخوردار است و از این رو باید این مسائل بیان شود.