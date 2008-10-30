برای تسریع در ساخت بیمارستان آمل اعتبار ویژه نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، سید محمد کریمی صبح پنج شنبه در بازدید از مراحل ساخت بیمارستان 150 تختخوابی فوق تخصصی آمل مصوبه سفر استانی دولت به مازندران گفت: این تسهیلات در کارگروه ویژه استانداری تصویب شده و هر چه سریعتر باید با همکاری مدیران مربوطه به این طرح مهم پزشکی استان اختصاص یابد.

وی با بیان اینکه ساخت بیمارستان های فوق تخصصی یکی از نیازهای اصلی استان در آینده خواهد بود، افزود: همکاری جمعی از پزشکان آملی و برخی سهامداران دیگر در ساخت بیمارستان 150 تختخوابی در آمل برای استان کم نظیر و قابل ستایش است.

مدیر عامل گروه پزشکی بیمارستان 150 تختخوابی فوق تخصصی آمل هم گفت: این بیمارستان هم اکنون حدود 32 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

دکتر ابراهیم قاسمی با بیان اینکه تاکنون حدود هشت میلیارد تومان برای بیمارستان 150 تختخوابی آمل هزینه شده است، افزود: ساخت فضاهای تاسیساتی و دیوارهای آجری این ساختمان آغاز شده است.

وی با بیان اینکه ساخت بیمارستان فوق تخصصی آمل با سرمایه گذاری 205 پزشک و برخی سهامداران در حال ساخت است تاکنون تمامی مراحل ساخت این بیمارستان با سرمایه گذاری گروه پزشکی انجام شده و متاسفانه به علت مشکلات بانکی تسهیلات مصوبه این بیمارستان تخصیص داده نشده است.

قاسمی افزود: بیمارستان 150 تختخوابی فوق تخصصی گروه پزشکی آمل در زمینی به مساحت پنج هزار متر مربع و با زیربنای دو هزار متر مربع در سه بلوک پنج، شش و نه طبقه ای در حال ساخت است.

وی با بیان اینکه برای تکمیل و تجهیز این بیمارستان به حدود هفت میلیارد تومان اعتبار نیاز است خواستار تخصیص به موقع اعتبارات تخصیصی به این بیمارستان شد.