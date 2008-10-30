آمادگی ایران برای گسترش روابط عمرانی و کشاورزی با گینه استوایی

معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه در دیدار وزیر امور خارجه گینه استوایی ضمن تشریح ظرفیتهای بسیار گسترده فی‌مابین به ویژه در زمینه انرژی، راهسازی و سدسازی، راه‌اندازی نیروگاه، کشاورزی و شیلات خواستار گسترش این روابط شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمد علی حسینی در ادامه سفر به چند کشور غرب آفریقا وارد مالاکو پایتخت گینه استوایی شد و با وزیر خارجه این کشور دیدار و گفتگو کرد.



وی با بیان اینکه تعمیق و توسعه روابط با قاره آفریقا از اولویتهای مهم سیاست خارجی دولت نهم است، همکاریهای هر چه بیشتر دو کشور در عرصه‌های مختلف را خواستار شد.



معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت امور خارجه همچنین بر ضرورت تقویت همکاریهای دو کشور به ‌عنوان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد تاکید کرد.



وزیر امور خارجه گینه استوایی نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دو کشور با حضور این هیئت در کشورش، خواستار همکاری دو کشور در زمینه‌های مختلف، به ویژه بهداشت، انرژی و کشاورزی شد.



وی ضمن تمجید از روند رو به توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، پیشنهاد تشکیل کمیسیون مشترک همکاری بین دو کشور را اعلام کرد و گفت: وی به‌زودی از تهران دیدار خواهد داشت.



وزیر امور خارجه گینه استوایی با اشاره به مواضع مشترک دو کشور پیرامون بسیاری از موضوعات بین‌المللی بر تقویت همکاری دو کشور در این زمینه‌ها تاکید کرد.



گینه استوایی به تازگی به جمع کشورهای صادرکننده نفت پیوسته است.