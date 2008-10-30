به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه،"حامد کرزای" که در جمع گروهی از زنان افغانستان در کابل سخن می گفت، اظهار داشت : وضعیت امنیت در افغانستان از زمان سرنگونی (حکومت) طالبان، نه تنها بهتر نشده، بلکه بدتر هم شده است.

کرزای در عین حال دستاوردهای دولت خود را مهم توصیف کرد و گفت : یکی از بزرگترین آرزوهای مردم افغانستان،برقراری امنیت کامل است که ما نتوانسته ایم آن را تامین کنیم و حتی این مسئله کاهش هم یافته است.

رئیس جمهوری افغانستان با اشاره به افزایش ناامنی حتی در استانهای اصلی این کشور تصریح کرد: راه های ما امن نیستند و شما نمی توانید به قندهار و هرات بروید و حتی شما نمی تواند مسیر کابل به پکتیا را طی کنید.

وی گفت : زمانی که ما آمدیم(قدرت را در دست گرفتیم)، زندگی خوب بود، اما اکنون خوب نیست و ما ملتی هستیم که همچنان مشکلات عمیق و درد و رنج بسیار داریم.



تاکید کرزای بر شکست تلاشهای بین المللی برای برقراری امنیت در افغانستان در حالی است که آمریکا از مهمترین کشورهایی است که هزاران نیرو در این کشور به بهانه مبارزه با تروریسم مستقر کرده است .