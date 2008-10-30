پرداخت 36 میلیارد ریال به خانواده های نیازمند اهر

به گزارش خبرنگار مهر در اهر ، عبداله عبدالهی پیش از ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود : طی یکسال گذشته به تعداد 12800 نفر و 4700 خانوار از مددجویان دائمی رسیدگی شده است.

وی افزود: در این مدت 695 تن کالای یارانه ای اعم از برنج، قند شکر، روغن نباتی و آرد بین مددجویان توزیع شده است و به تعداد 18720 نفر بن توزیع شده است.

عبدالله عبداللهی از دیگر کارهای انجام شده توسط این نهاد را اجرای طرح خودکفایی برای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی اهر اعلام کرد و افزود: با اجرای این طرح زمینه اشتغال 261 نفز از مددجویان در اهر فراهم شده است.

رئیس کمیته امداد امام خمینی اهر افزود : این نهاد به منظور حفظ شان و منزلت افراد تحت پوشش و در جهت استقلال اقتصادی و افزایش درآمد و ارتقاء توان مادی و معنوی افراد تحت حمایت اجرای طرحهای خودکفایی و زمینه سازی برای اشتغال پایدار را در اولویت برنامه های خود قرار داده است.

عبدالهی تصریح کرد : در این راستا با تمهیدات انجام یافته طی یکسال گذشته نه میلیارد و نهصد میلیون ریال برای طرحهای زودبازده و دارای توجیه اقتصادی در زمینه های دامداری ، قالیبافی ، کشاورزی ، خدمات و سایر مشاغلی که زمینه اشتغال عزیزان مددجو را فراهم نماید پرداخت شده است.

وی همچنین گفت : توسط مددجویان این نهاد و با نظارت کارشناسان فرش کمیته امداد 248 تخته فرش دستباف در قالب 1380 متر مربع در رجهای 50 تا 70 بافته و به بازار فروش ارائه شده است و از این طریق بالغ بر سه میلیارد ریال سود عاید تولید کنندگان تحت پوشش شده است.