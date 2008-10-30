به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی‌نژاد صبح امروز در دیدار علما و روحانیون استان لرستان با اشاره به اینکه امروز قدرتهای زورگو و مستکبران در سرازیری سقوط قرار دارند و ملت ایران رو به صعود است، اظهار داشت: جهانیان هیچ امیدی به نظامهای غربی ندارند و از آن منزجر و متنفر هستند و شرایط کنونی فرصت مناسبی برای ترسیم آینده است. البته بالاترین مسؤولیت ما این است که راه و شیوه جدید را به آنها عرضه کنیم.



وی اضافه کرد: امروز گوش شنوا و دل بیدار برای دریافت حقیقت اصلی عالم مهیاست و این مسؤولیت سنگینی است که ملت ایران و به خصوص روحانیان برعهده دارند.



دکتر احمدی‌نژاد با بیان اینکه در ایران اسلامی نظام ولایت فقیه برپاست و مسجد، مدارس علمیه، وعظ و خطابه نقش محوری و اساسی دارند خاطرنشان کرد: همه باید دست به دست هم این نهاد اصیل و کانون انسان‌ساز را توسعه دهیم و آن را تا نهایت امکان فعال کنیم.



رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت دعوت بشریت به امام عصر(عج) تصریح کرد: بالاترین رسالت تبلیغ جز این نیست که قلوب انسانها را به امام عصر متصل کنیم و روح حقیقت تبلیغ و انسان‌سازی جز معرفی و ترویج امام عصر(عج) نیست.



دکتر احمدی‌نژاد خاطرنشان کرد: امروز به فضل الهی پس از گذشت قرنها مهجوریت نام امام عصر(عج) در دنیا منتشر شده است و این از جمله بالاترین افتخارات است.



وی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر اینکه تمام مکاتب مادی جهان به بن‌بست رسیده‌اند و اگر همه شیاطین و اذناب آن نیز جمع شوند نمی‌توانند آنها را نجات دهند، گفت: علت اصلی به بن‌بست رسیدن این مکاتب و استکبار دوری آنها از احکام الهی است و ملتهای جهان نه تنها امیدی به نظامهای غربی ندارند بلکه از آن منزجر و متنفر بوده و راه جدیدی را جستجو می‌کنند.



رئیس‌جمهور برپایی عدالت را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: حکومت اسلامی جز خدمت به مردم و برپایی عدالت، مأموریت دیگری ندارد و اگر عدالت از واژه اسلام برداشته شود چیزی از آن باقی نمی‌ماند. البته سخت‌ترین مرحله پیاده‌سازی اسلام نیز اجرای عدالت است و دولت وظیفه اصلی خود می‌داند که در راه برای برپایی عدالت تلاش و ایستادگی کند.



دکتر احمدی‌نژاد همچنین با اشاره به طرح تحول بزرگ اقتصادی و تصمیم جدی دولت برای عملیاتی کردن آن تصریح کرد: دولت مصمم است عدالت را در جامعه برپا کند و یکی از راههای آن اصلاح سیستم بانکی، مالیاتی و گمرکی است که در متن طرح تحول اقتصادی گنجانده شده است و البته باید توجه داشت آنچه شیاطین با آن زیاد دشمنی می‌کنند اقداماتی است که در جهت عدالت باشد چرا که برپایی عدالت مقدمه‌سازی حاکمیت انسان کامل است.

وی تاکید کرد : اگر همه دست به دست هم دهیم می‌توانیم این طرح را با کمترین تبعات و بیشترین مزایا به اجرا درآوریم.



رئیس جمهور تصریح کرد: آرامش ناشی از تمجید مدعیان و بدخواهان را با لبخند رضایت پیرزن و پیرمردی فقیرعوض نمی‌کنم و هیچ ارزشی برای چنین آرامشی قائل نیستم.