به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رضوی اردکانی رایزن فرهنگی کشورمان در کویت با اشاره به جهانی شدن فرهنگ و گفتگوی فرهنگ و ادیان اظهارداشت : نشانه های اولیه جهانی شدن به گسترش سلطه آمریکا در زمینه های مخلتف فرهنگی، اقتصادی، تجاری ، سیاسی و اجتماعی منجر شد، اما این موضوع نتوانست مانع ظهور نهادها و سازمانهایی در برابر جهانی شدن شود.
وی به محورقرار گرفتن انسان در مناسبات جهانی اشاره کرد و افزود: برای جهانی شدن در بعد انسانی باید خلأ و شکاف میان غرب و شرق پر شود و روابط انسانی در ابعاد فردی و اجتماعی مورد حمایت قرارگیرد.
رئیس کمسیون فرهنگی مجلس ضمن بی نتیجه خواندن بحث گفتگوی فرهنگها، اظهار داشت: این کنفرانسها و سخنرانیها کمترین تأثیری در عملکرد یک جانبه غرب با جهان اسلام ندارد و ما باید به جای آن بر احیای هویت فرهنگی، ملی و اسلامی مسلمانان، آن هم با عمل و نه با حرف، در مقابل تحمیل فرهنگ مبتذل غرب مقاومت کنیم .
حداد عادل در پایان یکی از وظائف مهم رایزنیهای فرهنگی را تبلیغ و احیای هویت ملی ـ اسلامی مسلمانان و به ویژه ایرانیان خارج از کشور عنوان کرد.
حداد عادل در کویت:
احیای هویت فرهنگی و اسلامی ایرانیان از وظایف رایزنان فرهنگی است
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه نتایج گفتگوهای فرهنگی تا کنون رضایتبخش نبوده است یادآور شد: احیای هویت فرهنگی و اسلامی ایرانیان از وظایف رایزنان فرهنگی است.
به گزارش خبرگزاری مهر، غلامعلی حداد عادل رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی در دیدار با رضوی اردکانی رایزن فرهنگی کشورمان در کویت با اشاره به جهانی شدن فرهنگ و گفتگوی فرهنگ و ادیان اظهارداشت : نشانه های اولیه جهانی شدن به گسترش سلطه آمریکا در زمینه های مخلتف فرهنگی، اقتصادی، تجاری ، سیاسی و اجتماعی منجر شد، اما این موضوع نتوانست مانع ظهور نهادها و سازمانهایی در برابر جهانی شدن شود.
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