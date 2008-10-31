استاندار خراسان رضوی بر لزوم راه اندازی شبکه رضوی تاکید کرد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدجواد محمدی زاده در اجلاس سراسری بنیاد بین المللی غدیر که در محل هتل الغدیر مشهد برگزار شد، افزود: در شرایطی که گوهر عترت را در بهشت ایران در دل، ذکر و قلب مردم جای داده ایم، وقت آن رسیده شبکه رضوی را برای گسترش معارف عترت و امامت افتتاح کنیم.

وی ادامه داد: امروز هم مانند دوران گذشته، غدیر منشور کامل و جامعه تفکر، اندیشه، شور، فرهنگ و رفتار علوی است.

استاندار خراسان رضوی انتقال مفاهیم امامت در قالبهای جذاب و پرمحتوا را ضرورتی انکار ناپذیر در جامعه امروز عنوان کرد و گفت: باید با استفاده از توان و ظرفیتهای مخابراتی و ارتباطاتی امکان زیارت مجازی را برای علاقه مندان به ائمه اطهار فراهم کنیم.

محمدی زاده در پایان بر لزوم توجه به روش های مناسب آموزش والدین در تربیت مربوط به فرهنگ علوی، گسترش آموزش فرهنگ نهج البلاغه و نهادهایی که در شهرها برای تکریم غدیر باید ایجاد شود، تاکید کرد.

