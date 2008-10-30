بخاری چکه ای از تمام مدارس خراسان جنوبی جمع آوری شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، سید کاظم اولیایی ظهر امروز در نشست خبری با خبرنگاران گفت: حذف بخاری چکه ای به دلیل خطرساز بودن آن و توسعه تاسیسات گرمایشی مرکزی مدارس از زمستان سال 1385 در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه در حال حاضر در هیچ یک از مدارس این استان بخاری چکه ای وجود ندارد تصریح کرد: اگر مدارسی نیاز به بخاری کاربراتوری داشته باشند برای آنها تهیه می شود.

مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی از توزیع بیش از شش هزار بخاری کاربراتوری استاندارد در بین مدارس استان خبر داد و یادآورشد: در فضاهای آموزشی تازه تاسیس نیز از تاسیسات گرمایشی شوفاژ استفاده می شود که از ایمنی بیشتری برخوردار است.

وی با بیان اینکه استفاده از شوفاژ امسال در مدارس در دستور کار این سازمان قرار گرفته است گفت: در این راستا با همکاری مدیران مدارس و انجمن اولیا و مربیان، فعالیت برای نصب تاسیسات از مدارس بزرگ آغاز شده و در برخی مدارس نیز به اجرا درآمده است.

اولیایی خاطر نشان کرد: به ادارات آموزش و پرورش استان تاکید شده تحت هیچ شرایطی از بخاری چکه ای در مدارس استفاده نشود.

وی اعتبارات این سازمان را برای خرید تجهیزات مدارس طی سال جاری 10 میلیارد ریال عنوان کرد و یادآورشد: امسال 500 دستگاه رایانه با هزینه 250 میلیون تومان خریداری و بین مدارس استان توزیع شد

مدیرکل اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خراسان جنوبی فراهم کردن تجهیزات گرمایشی و سرمایشی، وسایل رفاهی مدارس شبانه روزی، وسایل کمک آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی، تجهیز کارگاههای هنرستانها و سایر رشته های فنی و حرفه ای و تجهیز مدارس به رایانه را از جمله فعالیتهای این سازمان در زمینه تجهیز مدارس برشمرد.