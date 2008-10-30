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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۲:۲۳

انهدام بیش از 120 تن کالا در چابهار

مدیر نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد چابهار از انهدام بیش از 120 تن انواع کالای غیر بهداشتی در شش ماهه ابتدای سال جاری در این منطقه خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، سعیدعلی بزرگ زاده گفت: بیش از 120 تن انواع کالا شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که ضوابط بهداشتی در آنها رعایت نشده بود در شش ماهه اول سال جاری معدوم شدند.

مدیر نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار افزود: از این مقدار بیش از 46 هزار کیلوگرم مواد خوراکی، 5 هزار کیلوگرم مواد آرایشی و 570 کیلیوگرم مواد بهداشتی تاریخ مصرف گذشته که ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده بودند، معدوم شدند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 340 تن انواع کالا شامل مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی معدوم شده است.

در سال 85 نیز مقدار 210 هزارو 296 کیلوگرم انوع مواد غذایی و آشامیدنی معدوم شده است.

 

 

کد مطلب 774261

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