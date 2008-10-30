انهدام بیش از 120 تن کالا در چابهار

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی چابهار، سعیدعلی بزرگ زاده گفت: بیش از 120 تن انواع کالا شامل مواد خوراکی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی که ضوابط بهداشتی در آنها رعایت نشده بود در شش ماهه اول سال جاری معدوم شدند.

مدیر نظارت بر ضوابط بهداشت انسانی سازمان منطقه آزاد تجاری - صنعتی چابهار افزود: از این مقدار بیش از 46 هزار کیلوگرم مواد خوراکی، 5 هزار کیلوگرم مواد آرایشی و 570 کیلیوگرم مواد بهداشتی تاریخ مصرف گذشته که ضوابط بهداشتی را رعایت نکرده بودند، معدوم شدند.

وی ادامه داد: در سال گذشته بیش از 340 تن انواع کالا شامل مواد خوراکی، آشامیدنی و بهداشتی معدوم شده است.

در سال 85 نیز مقدار 210 هزارو 296 کیلوگرم انوع مواد غذایی و آشامیدنی معدوم شده است.