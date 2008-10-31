سینمای دینی در عرصه نمایش با مشکل مواجه است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ناصر باکیده در حاشیه برگزاری چهارمین جشنواره فیلم رویش در محل سینما آفریقا مشهد اظهار داشت: در دهه های گذشته فیلمسازان کوتاه روند رو به رشدی را طی کرده اند و اغلب فیلمسازان جوان و فعال این سالها وارد سینمای حرفه ای کشور شده اند.

وی افزود: امروزه سینما، صنعتی است که به لحاظ روشنگری اذهان عمومی و ارتباط با مخاطب در زمینه اطلاع رسانی می تواند، بسیار موثر باشد و همین طور ابزاری قوی و گویا برای نشان دادن ارزشها و مفاهیم دینی است.

باکیده با بیان اینکه قطعا هر گونه فعالیت در حوزه سینما پیرامون ارج نهادن به ارزشها و باورهای دینی، می تواند قابل تامل و تقدیر باشد، گفت: هنرمند برای انتقال این مفاهیم به مخاطب باید شناخت کافی به مقوله دین داشته باشد و از طریق مطالعه بتواند در این مقوله به اشراف برسد تا بتواند به بهترین نحو از طریق این رسانه که می تواند مخاطب زیادی را شامل شود مفاهیم ارزشمند دینی را القاء نماید.

وی به جایگاه سینمای کوتاه اشاره کرد و آن را سینمای مستقل و مهم دانست و افزود: سینمای کوتاه سینمای مستقل و مهمی است و کارکردهای خاص و ویژه خود را دارد، ضمن اینکه نباید فراموش کنیم که بسیاری از فعالان عرصه تولید فیلم کوتاه با توجه به اینکه یکی از خصوصیات فیلم کوتاه ابعاد آموزشی و آماتوری آن است دست به تجربه اندوزی می زنند و نگاه تجربی دارند که در سراسر دنیا به لحاظ اقتصادی نیازمند حمایت هستند.

وی ادامه داد: سینمای کوتاه سینمای مستقلی است، اما در عرصه نمایش و با رویکردی اقتصادی دچار مشکلات جدی است.

باکیده تاکید کرد: سینمای دینی، سینمایی است که به طور جدی به موضوعاتی که مبتنی بر امر پژوهش و تحقیق در مقوله معنا و بیان مسائل معنایی است می پردازد، چه بسا هنرمندانی که با روی آوردن به عرصه سینما تلاش می کنند به حقیقت نهفته در این معنا دست پیدا کنند.

وی اظهار داشت: در واقع جریان این حرکت، جهت نیل به آرمانهای سینمایی دینی را می توان جستجوگری حقیقت نامید، لذا مبنای کار چنین هنرمندانی ابتدا باید مطالعه، بینش و تعمق در مطالب مورد نظر باشد.