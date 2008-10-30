کم کاریهای پیمانکار استادیوم پنج هزار نفری آمل پیگیری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آمل، نصرالله پریچهره پیش از ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراحل اجرای استادیوم پنج هزار نفری آمل افزود: برخی از کارشناسان هم ایرادهای فنی این استادیوم در حال ساخت را تایید و گلایه کردند.

به گفته وی پیمانکار این استادیوم شرکت توسعه و تجهیز وابسته به سازمان تربیت بدنی است و چون این طرح ملی است پیمانکار آن نیز از سوی سازمان تربیت بدنی انتخاب می شود.

مدیر کل تربیت بدنی مازندران با بیان اینکه استادیوم پنج هزار نفری آمل پس از گذشت بیش از یکسال فقط بیش از 20 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، تصریح کرد: پیمانکاران این مجموعه با کم کاری های خود اکنون حدود شش ماه از برنامه زمان بندی شده عقب است.

پریچهره عنوان کرد: البته گزارش کار این مجموعه ماهانه به تربیت بدنی ارسال می شود.

وی کمبود اعتبار را دلایل توجیهی پیمانکار به تربیت بدنی اعلام کرد و گفت: اداره کل تربیت بدنی مازندران هم در نامه ای به سازمان تربیت بدنی پیگیر رفع مشکلات مالی این استادیوم است.

مدیرکل تربیت بدنی مازندران با بیان اینکه بر اساس برنامه زمان بندی شده ساخت استادیوم پنج هزار نفری آمل در مدت 36 ماه بهره برداری می شد خاطر نشان کرد: با این روند بعید است این پروژه در زمان مقرر بهره برداری شود.

استادیوم شهید چمران آمل تنها استادیوم شهرستان آمل بود که با مخالفت های شدید ورزشکاران آملی تخریب و به جای آن استادیوم پنج هزار نفری در حال ساخت است.