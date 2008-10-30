رایزنی مبارک با سارکوزی درباره لبنان/ سفر سنیوره به قاهره

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المنار لبنان، فواد سنیوره شب گذشته مذکرات خود را با مقامهای مصری آغاز کرد و امروز با امضای چند توافقنامه، به آن پایان می دهد.



مذاکرات سنیوره و احمد نظیف نخست وزیر مصر با شرکت اعضای کمیسیون عالی لبنان و مصر برگزار شد.



این در حالی است که عمر القناوی معاون رئیس سازمان اطلاعات مصر به مذاکرات خود با مقامهای مختلف لبنانی پایان داد

این مقام اطلاعاتی مصر با رئیس جمهوری، رئیس پارلمان، نخست وزیر و رهبران گروههای مختلف سیاسی از جمله برخی مسئولان حزب الله لبنان دیدار کرد.



روزنامه النهار لبنان نوشته بود : دیدار این مقام مصری از لبنان برای محافل سیاسی این کشور در آستانه دیدار فواد سنیوره نخست وزیر از قاهره برای شرکت در کمیسیون عالی مشترک مصر و لبنان، غافلگیر کننده بوده است.

به نوشته این روزنامه، قناوی حامل نامه هایی از حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر برای رئیس جمهوری، نخست وزیر و رئیس پارلمان لبنان است.



روزنامه الاخبار نیز در این باره نوشت : این اولین بار است که حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر، سازمان اطلاعاتی خود را مامور بررسی پرونده لبنان می کند در حالی که معمولا چنین پرونده هایی را وزارت امور خارجه مصر پیگیری می کند.



به نوشته این روزنامه، سیاست مصر در قبال لبنان، با سفر این مقام اطلاعاتی، ماهیت امنیتی پیدا می کند.



قرار است میشل سلیمان رئیس جمهوری لبنان به دعوت رئیس جمهوری مصر ماه آینده به قاهره سفر کند



به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران، تحول در نوع تحرکات مصر در لبنان، سؤالات متعددی طرح می کند که شگفتی مصری ها را برانگیخته است.



مصر پیش از این، تلاشها برای کاهش نقش منطقه ای خود را رد کرده بود؛ حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر تلاشهای برخی برای تردیدافکنی درباره نقش عربی و منطقه ای این کشور را به تمسخر گرفته بود.

روزنامه الاخبار نوشت : به نظر می رسد بیروت این روزها نزدیک تر از دیگر پایتختهای منطقه به قاهره است، زیرا مبارک که از روز گذشته سفر به فرانسه را آغاز کرده است؛اوضاع لبنان را با نیکلا سارکوزی همتای فرانسوی خود بررسی خواهد کرد.

این گونه پرونده لبنان و بحران سیاسی از دفتر احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر که مشرف به رودخانه نیل در قاهره است به ساختمان سازمان اطلاعات مصر به شرق قاهره منتقل شد.

معمولا مردان عمر سلیمان ژنرال نحیف ترسناک در تل آویو یا مناطق فلسطینی اشغالی آفتابی می شدند، اما اقدام مبارک در فرستادن عمر القناوی مرد شماره دو در سازمان اطلاعات مصر به بیروت،سؤالات و علایم تعجب به وجود آورد.

همانگونه که دیپلماتهای غربی مقیم قاهره می گویند انتقال پرونده های حساس منطقه ای از دست دستگاه دیپلماسی به دستگاه قدرتمند امنیتی، ویژگی برجسته اداره سیاست خارجی مصر است.