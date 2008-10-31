101 طرح نوین به دفتر آموزش و پژوهش استانداری مرکزی ارسال شد

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مهدی چقایی صبح امروز در نخستین جلسه شورای آموزش و پژوهش استان مرکزی افزود: دستگاه‌ های اجرایی و کارخانجات می ‌توانند طرح‌ های نو و اختراعات خود را تا 25 آبان ماه به کمیته ‌های تخصصی این شورا ارائه دهند.

وی تصریح کرد: پیش بینی می شود این آثار افزایش یافته که از این تعداد 30 طرح برتر شامل 15 طرح نوآور و 15 طرح شکوفا است انتخاب و یک طرح شکوفا و یک طرح نوآور به تهران فرستاده می شود.

چقایی اظهار داشت: 24 نفر عضو شورای آموزش و پژوهش هستند و در این شورا 9 کمیته تخصصی وظیفه رسیدگی به طرحها و اختراعات ارسال شده را بر عهده دارند.

وی افزود: کمیته بررسی، نوآوری و معرفی برترینها، تبلیغات، برگزاری مراسم تقدیر از برترین ها و کمیته نمایشگاه ها از جمله کمیته های شورای پژوهش است.

چقایی عنوان کرد: هدف این شورا برگزاری جشنواره نوآور و شکوفا با ریاست استانداری مرکزی و دبیری معاونت پشتیبانی و با هدف تشویق از نوآوران دانست.

معاون برنامه ریزی استانداری مرکزی در این کمیته توجه به اصل پژوهش را مهمترین زیر بنای توسعه و آبادانی کشور دانست و گفت: ادارات و نهادهای مرتبط با دولت باید با شناسایی پژوهشگران و صاحبنظران این عرصه، ‌دولت را در پیشبرد اهداف بلند مدت مدیریتی یاری کنند.

محمد رضا امامی افزود:‌ باید با برنامه ریزی درست در جهت پژوهش و تربیت نیروی انسانی متخصص گام برداریم.

وی با بیان اینکه استان مرکزی به دلیل توانمندی‌ های متنوع صنعتی می‌ تواند کشور را از وجود ابداعات و اختراعات جدید بهره ‌مند سازد خاطر نشان کرد: با توجه به اینکه فضای کشور یک فضای تولید ثروت و مردم در زمینه های اجتماعی و اقتصادی بسیار فعال هستند باید در همه زمینه ها حضور چشمگیر داشته و در جهت بالا بردن خلاقیت ها تلاش کرد.

وی در ادامه با بیان اینکه جشنواره نوآوری و شکوفایی فرصت مناسبی برای تقدیر از نوآوران و مبتکران استان است اضافه کرد: تجلیل و تقدیر از نوآوران و مخترعان فرصت مناسبی برای حمایت افراد خلاق و با استعداد است و در این راستا کارخانه ها و شرکت‌ های خصوصی استان می ‌توانند طرح ‌های نو و جدید ارائه دهند.

وی تصریح کرد: ‌دبیرخانه این کارگروه با دریافت بیش از یکصد طرح پژوهشی و علمی، برای ارائه توانمندی های صنعتی، خدماتی‌، کشاورزی با محوریت پژوهش نمایشگاهی در بهمن ماه سال جاری برپا خواهد کرد.

امامی با اشاره به اینکه این جشنواره در جبران کاهش فعالیت ها گام برداشته است گفت: در دهه مبارک فجر امسال از 30 نفر پژوهشگر، نوآور و مبتکر استان تجلیل خواهد شد.