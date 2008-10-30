به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حسن خسروی پیش از ظهر امروز در شورای برنامه ریزی رزمایش رضویون تصریح کرد: این رزمایش در طی پنج مرحله از تاریخ 15 آبان ماه به مدت 15 در شهرستان بیرجند در اردوگاه پیامبر اعظم(ع) برگزار خواهد شد.

وی با بیان اینکه برای احیای فرهنگ و تفکر بسیجی نیازمند ایجاد اندیشه و برنامه ریزی فرهنگی مستمر در جامعه هستیم، افزود: شناساندن ابعاد مختلف دنیای اسلام به جهانیان در گرو معرفی الگوها و اسوه های نظیر شهدای هشت سال دفاع مقدس است.

فرماندار بیرجند ایمان به خدا، از خود گذشتگی، ایثار و مدیریت مدبرانه امام راحل را رمز پیروزی رزمندگان اسلام درهشت سال دفاع مقدس دانست و افزود: حضور بسیجیان در تمامی عرصه ها حضوری فعال و انکار ناپذیر بوده است.

جانشین فرماندهی سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی نیز در این مراسم با بیان اینکه بسیج بدنه فعال ملت، بیمه کننده نظام، دیده بان کشور و موجب استحکام کشور است، اظهار داشت: بالاترین نعمت در جامعه امنیت است که در سایه آن زمینه و بستر توسعه فراهم می شود.

سرهنگ علی محمدپور به نقش ویژه بسیجیان در 30 سال بعد از انقلاب اشاره کرد و افزود: برگزاری این گونه رزمایش ها برای نظام و مملکت جمهوری اسلامی ایران ضروری است تا آمادگی نیروهای بسیجی به جهانیان نشان داده شود.

جانشین فرماندهی سپاه انصارالرضا خراسان جنوبی حضور نیروهای بسیجی در پاسداری از مرزها را پررنگ ارزیابی کرد و یادآور شد: در کلیه شهرستان ها و حوزه های مقاومت توسط بسیجیان دیده بانی صورت می گیرد.