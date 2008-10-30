اختلاف آمریکا و لهستان درباره زمان تصویب طرح سپرموشکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، در حالی که آمریکاییها درباره تصویب توافقنامه سامانه موشکی در سال جاری ابراز اطمینان می کنند؛ مقامهای لهستانی این احتمال را می دهند که چنین اتفاقی در سال جاری رخ ندهد.

ژنرال "هنری اوبرینگ" مدیر برنامه دفاع موشکی آمریکا که درحال بازدید از شمال لهستان است، روز گذشته گفت که کشورش خواهان آن است تا سال 2012 برنامه استقرار این سامانه در لهستان تکمیل شده باشد.

وی همچنین ابراز اطمینان کرد که لهستان آغاز تاسیس این سامانه را در سال جاری به تصویب برساند، اما این در حالی است که مقامهای لهستانی نسبت به تصویب این پروژه در سال جاری ابراز تردید می کنند.

"جرزی کومووسکی" معاون وزیر دفاع لهستان بر تعهد و علاقه مندی کشورش برای تصویب هرچه سریعتر این برنامه تاکید کرد، اما در عین حال درباره عملی شدن آن در سال جاری ابراز تردید کرد.

اوبرین همچنین در دیدار با مقامهای محلی در شمال لهستان به آنها درباره مزایای استقرار این پروژه 400 میلیون دلاری سخن گفت و اظهار داشت : این رقم می تواند اقتصاد این منطقه را متحول کند.

آمریکا در ژانویه سال 2007 به دو کشور لهستان و جمهوری چک که پیشتر از اقمار شوروی بودند و در حال حاضر از اعضای اتحادیه اروپا و ناتو هستند، پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10 موشک رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری را در خاک چک مستقر کند.

ایالات متحده توجیه خود را از این اقدام به زعم خود مقابله با تهدیدهایی موشکی کشورهایی مانند ایران و کره شمالی اعلام کرده است، اما روسیه به عنوان مخالف اصلی استقرارچنین سامانه ای بر این باور است که تهران و پیونگ یانگ فاقد چنان توان موشکی هستند که بتوانند منافع واشنگتن را مورد هدف قراردهند، بنابراین به باورکرملین هدف استقرارچنین سامانه ای ازسوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستمهای موشکی روسیه است.