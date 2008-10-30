منتقدان دولت با آمار واقعی صحبت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد سلیمانی ظهر امروز در مراسم افتتاح 86 پروژه مخابراتی در خرم آباد، با تاکید بر اینکه دادن شعارهای کلیشه ای علیه دولت را هر کسی می تواند انجام دهد، افزود: به طور مثال یک بچه هم می تواند بگوید در بخش خصوصی سازی کاری انجام نشده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که در طول دولت نهم چندین برابر بیشتر از سالهای قبل در زمینه خصوصی سازی فعالیت انجام شده است.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه با اقدامات دولت منافع برخی از اشخاص به خطر افتاده است، تخریب دولت نهم از سوی این افراد را امری طبیعی تلقی کرد و بیان داشت: مردم کشور هوشیار هستند و به خوبی این امر را متوجه می شوند.

سلیمانی همچنین به ضرورت اجرایی شدن طرح تحول اقتصادی در کشور اشاره کرد و افزود: در حال حاضر هر کسی بیشتر برخوردار است از یارانه های بیشتر استفاده می کند.

وی با تاکید بر اینکه مردم دهک های پایین باید از یارانه ها بهره مند شوند، تصریح کرد: استعداد های زیادی در لایه های پایین جامعه وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.

این مسئول با تاکید بر اینکه همکاری مردم و دولت در دولت نهم به اوج خود رسیده است، خاطر نشان کرد: دولت نهم دشنام های مخالفان و معاندین را با کار و فعالیت خود پاسخ می دهد.

وزیر همچنین به فعالیت های دولت نهم در بخش فناوری و ارتباطات اشاره کرد و یادآور شد: پیش از دولت نهم در کشور تنها 60 هزار کیلومتر شبکه فیبر نوری وجود داشت که این امر در دولت نهم به 110 کیلومتر افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه تا پیش از شروع دولت نهم تنها 7 میلیون سیمکارت تلفن همراه در کشور وجود داشت، افزود: این در حالی است که در طول سه سال گذشته از دولت نهم وضعیت واگذاری سیمکارت در کشور با رشد 34 میلیونی به 41 میلیون سیمکارت رسیده است.

سلیمانی با اشاره به رشد تعداد تلفن ثابت از 25 میلیون به 65 میلیون تلفن در طول دولت نهم، بیان داشت: در زمینه توسعه دیتا نیز در حال حاضر بیش از 30 درصد مردم کشور از اینترنت استفاده می کنند.

وزیر با اشاره به وجود 5 هزار دکل BTS در سطح کشور قبل از دولت نهم، افزود: در طول دولت نهم تعداد این دکل ها با رشد 4 برابری مواجهه بوده و به 22 هزار سایت BTS رسیده است.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت پهنای باند در کشور در طول دولت نهم رشد 5/6 برابری داشته است، یادآور شد: همچنین در حال حاضر بیش از هفت هزار روستای کشور دارای دفتر پست بانک هستند.