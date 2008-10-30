نتایج تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 87 اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ کشور در اطلاعیه ای اعلام کرد: فهرست اسامی پذیرفته شدگان نهایی و همچنین معرفی شدگان چند برابر ظرفیت کد رشته محلهای بورسیه، دارای شرایط خاص و دوره‌های مجازی از کد رشته های امتحانی تکمیل ظرفیت و جدید مندرج در هفته نامه خبری و اطلاع ‌رسانی پیک سنجش در تاریخ 15 مهرماه جاری و همچنین پایگاه اینترنتی این سازمان در آزمون ورودی تحصیلات تکمیلی دوره‌های کارشناسی ارشد ناپیوسته داخل سال 1387 اعلام شد.

بر این اساس نتایج قطعی 34 رشته امروز 9 آبان از طریق سایت سازمان سنجش آموزش به نشانی www.sanjesh.org اعلام شده است.

66 رشته در مرحله تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 87 وجود داشت که از این میان نتایج قطعی 34 رشته قبولی 290 نفر اعلام خواهد شد. همچنین اسامی یک هزار و 500 نفر نیز به عنوان پذیرفته شگان سایر رشته ها که نیاز به مصاحبه دارند اعلام می شود و نتایج قطعی پذیرش این عده یک ماه پس از برگزاری مصاحبه های آنها اعلام خواهد شد.

حدود 12 هزار نفر در تکمیل ظرفیت کنکور کارشناسی ارشد 87 انتخاب رشته کرده بودند. همچنین در کنکور کارشناسی ارشد 1387 از 130 کد رشته امتحانی 36 هزار و 814 نفر پذیرش شده اند که از این تعداد 16 هزار و 794 نفر زن و 19 هزار و 624 نفر مرد هستند که پذیرفته شدگان تکمیل ظرفیت نیز به این تعداد اضافه می شوند.