800 هزار دانشجو در دانشگاه های پیام نور تحصیل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، دکتر سید محمد حسینی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش سراسری دانشجویان شاهد، جانباز و ایثارگر دانشگاه پیام نور در کانون امام علی اراک با اشاره به اینکه نخبگان جامعه در پیشرفت کشور نقش مهمی دارند افزود: سرعت رشد علمی در کشور ما نسبت به کشورهای منطقه بیشتر است که دانشگاه پیام نور نقش مهمی در این حرکت عملی ایفا می کند.

وی با اشاره به آموزش مجازی در دانشگاه پیام نور عنوان کرد: راه اندازی آموزش مجازی با جدیت دنبال می شود و از این طریق دانشجویان داخل و خارج کشور برای تحصیل با مشکل مواجه نخواهند بود.

وی محصول دانشگاه را فارغ التحصیلان دانشگاه خواند و گفت: دانشجویان مایه افتخار کشور هستند و باید این قشر در کنار کسب علم و دانش به دنبال کسب معنویت نیز باشند.

حسینی تصریح کرد: بریا رسیدن به اهداف بلند مدت باید آمیختگی علم، دانش، معنویت و تفکر بسیجی در تمام دانشجویان وجود داشته باشد.

وی اظهار داشت: با ایمان و اعتقادات جوانان این مرز و بوم توانستیم به مراحل پیشرفت علمی در کشور دست یابیم.

معاون فرهنگی بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در این همایش گفت: 85 درصد فرزندان شهیدان و جانبازان در دانشگاه پیام نور مشغول تحصیل هستند که این دانشجویان در آینده مدیران این کشور خواهند بود.

سید سعید لواسانی با اشاره به اینکه باید دانشجویان باید اداره کشور را برعهده بگیرند افزود: این دانشجویان باید عاشق خدمت به محرومان باشند و راه پدران شهید، جانباز و آزاده خود را ادامه دهند.

وی از فعال شدن ستاد شاهد مرکزی در دانشگاه پیام نور و دانشگاههای مرکزی استان ها خبر داد و اضافه کرد: برای خدمت رسانی بهتر به دانشجویان آیین نامه تشکیلات ستاد شاهد و ایثارگر باید نیز اجرا شود.

لواسانی به رسیدگی به مسائل آموزشی دانشجویان برای رشد و ارتقا عملی آنان اشاره کرد و افزود: توسعه تحصیلات تکمیلی در جامعه شاهد و ایثارگر جز سیاستهای جدی ما است که در این زمینه موفقیت چشمگیری داشته ایم.

وی همگرایی تحصیل و اشتغال را از دیگر سیاستهای دانشگاه عنوان کرد و اظهار داشت: از اولویتهای ما استفاده و بهره برداری از فارغ التحصیلان کارشناسی این دانشگاه در هیئتهای علمی دانشگاه و به عنوان اساتید علمی است .

وی با بیان اینکه اصالت و هویت ما در گرو کار فرهنگی است، عنوان کرد: در این جهت با همکاری دانشگاه و دانشجویان کارهای فرهنگی عظیمی باید انجام شود.