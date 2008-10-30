موضع روشن ناتو درباره عضویت گرجستان می توانست مانع جنگ قفقاز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز،"میخائیل ساکاشویلی گفت : گرجستان نیاز دارد تا پیامی روشن و شفاف درباره عضویت خود در ناتو از این نهاد و ائتلاف نظامی دریافت کند.

وی همچنین عنوان کرد اگر ناتو به عضویت تفلیس پاسخ روشنی داده بود جنگی که در هشتم اوت بین روسیه و گرجستان بر سر اوستیا و آبخازیا رخ داد؛ به وقوع نمی پیوست.

ناتو پیشتر قول داده بود تا به اوکراین و گرجستان، دو جمهوری شوروی سابق، حق عضویت در این سازمان را اعطا کند، اما در نشست چندی پیش آن در بخارست، این سازمان از اعطای عضویت رسمی و حتی اعطای نامزدی به این دو کشور برای پیوستن به این سازمان خودداری کرد.

این تصمیم در حالی از سوی این پیمان به ویژه از سوی اعضای سنتی ناتو(فرانسه و آلمان) گرفته شد که آمریکا بر فشار خود برای عضویت این دو کشور افزود بود، اما به سبب مخالفت روسیه با این امر، روند امور به گونه ای دیگر رقم خورد.

ساکاشویلی که در یک کنفرانس مطبوعاتی در اسلو - پایتخت نروژ-سخنرانی می کرد، گفت : ما نیاز داریم تا این پیام سیاسی شفاف را از ناتو دریافت کنیم که گرجستان در مسیر عضویت قرار دارد.

به عقیده وی ابهام و اختلاف نظر در بین اعضای این پیمان، گرجستان را در برابر مسائل آسیب پذیر کرده است.