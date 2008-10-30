ایرانسل به مقررات پایبند بوده است/ نظارت جدی بر فعالیت ایرانسل

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد سلیمانی ظهر امروز در جمع خبرنگاران در خرم آباد، اظهار داشت: به هر اپراتوری که پروانه داده می شود در آن پروانه مقرراتی را تنظیم شده وجود دارد که سازمان تنظیم مقررات به آنها ابلاغ کرده است و این پروانه به عنوان یک قرارداد محسوب می شود.

وی با تاکید بر اینکه یکی از موراد ذکر شده در این پروانه مسئله نظارتی است، یادآور شد: یکی دیگر از موارد ذکر شده در این پروانه خدمات است که هر اپراتور باید پیرامون خدماتی که به مردم می دهد پاسخ گو باشد و مراکزی را ایجاد کند که مردم برای استفاده از این خدمات و در صورت داشتن مشکل به آنجا مراجعه کنند.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به اینکه هر اپراتور باید سیستم الکترونیکی خود را ایجاد کند، تصریح کرد: در حال حاضر اپراتورها در کشور به طور کم و بیش این امر را انجام می دهند.

سلیمانی با بیان اینکه مردم می توانند در صورت ایجاد مشکل موضوع را با اپراتور در میان بگذارند و در صورت عدم رفع امکان شکایت به سازمان تنظیم مقررات نیز وجود دارد، یادآور شد: در صورت وجود مشکل و کمبود به اپراتور تذکر داده خواهد شد.

وزیر در پاسخ به این سوال که "آیا ایرانسل به تعهدات خود و به مقررات پایبند بوده است؟" عنوان کرد: ایرانسل به مقررات در حد خوبی پایبند بوده است.

وی با بیان اینکه ایرانسل با تذکرات داده شده کیفیت را بالا برده است، افزود: ایرانسل یک اپراتور جوان است و ما فرصت را به او داده ایم.