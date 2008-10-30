دولت 6 میلیارد ریال برای جبران خسارات سیل ماکو اختصاص داد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، محمد باقر داریانی ظهر امروز در جلسه بررسی میزان خسارت و پرداخت کمکهای مالی به آسیب دیدگان ناشی از سیل تابستان امسال در شهرستان ماکو با بیان این مطلب افزود: این اعتبارات از محل اعتبارات حوادث غیرمترقبه و اعتبارات استانی به منظور جبران بخشی از خسارات ناشی از این حادثه به شهرستان ماکو اختصاص داده است.

وی ادامه داد: این اعتبار برای تامین خسارات مسکن خانوارهای که در اثر سیل خانه هایشان تخریب شده، جابجایی خانوارهای در معرض خطر در شهر و روستاها، پرداخت خسارت به کشاورزان، تامین اعتبار لازم برای ترمیم و ساخت ابنیه های آسیب دیده در اثر سیلاب، احداث پل، جبران خسارات وارده به تاسیسات شهری و اماکن اداری و... هزینه می شود.

وی در ادامه از جابجایی 50 واحد مسکونی روستایی که در اثر حادثه سیل ماکو دچار خسارات شدید شده بودند خبر داد وبیان داشت: برای جابجایی این واحدهای مسکونی از سوی بنیاد مسکن استان واحدهایی در حال احداث هستند که واگذاری آنها از آذرماه اغاز می شود.

داریانی عنوان کرد: 47 درصد هزینه ساخت این واحدهای مسکونی بلاعوض ومابقی به صورت تسهیلات در قالب وام با بهره بانکی کم به صاحبان این واحدها تامین شده است.پ

این مسئول خاطرنشان کرد: علاوه بر اعتبارات مذکور شعب بانکهای عامل در شهرستان با معرفی فرمانداری شهرستان برای سیل زدگان تسهیلات قرضه الحسنه به تعداد 430 نفر اعطا می شود.

در سیلاب تابستان امسال در شهرستان ماکو بیش از 380 واحد مسکونی ، 128 واحد صنفی وچند خانه روستایی و زمینهای زراعی آسیب وارد شد.