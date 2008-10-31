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۱۰ آبان ۱۳۸۷، ۱۰:۵۹

آیت‌الله تسخیری از برگزاری نشستی مشترک با قرضاوی خبر داد

آیت‌الله تسخیری از برگزاری نشستی مشترک با قرضاوی خبر داد

دبیرکل مجمع بین‌المللی تقریب مذاهب اسلامی از برگزاری جلسه‌ای مشترک با شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی مسلمانان به منظور رفع چالشهای موجود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام‌آنلاین، آیت‌الله محمد علی تسخیری دبیرکل مجمع بین المللی تقریب مذاهب اسلامی و نایب رئیس اتحادیه جهانی علمای مسلمان در گفتگو با اسلام‌آنلاین اظهار داشت: در پی تصریحات چالش‌برانگیز شیخ یوسف القرضاوی رئیس اتحادیه جهانی مسلمانان با صراحت طی جلسه‌ای مشترک آن را برطرف می‌کنیم.

وی درباره سنیها و شیعیان تصریح کرد: اختلاف اندیشه میان پیروان ادیان ابراهیمی ضروری است و چاره‌ای هم ندارد. این اختلاف میان پیروان دین اسلام هم وجود دارد. اما نباید این اختلافات فکری به اختلافات عملی در زمین تبدیل شود. زیرا تبدیل آن به اختلافات عملی روند تقریب میان مذاهب اسلامی منحرف کرده و افراد سودجو از این اختلافات سوء‌ستفاده می‌کنند.

کد مطلب 774317

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