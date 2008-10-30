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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۴:۱۶

آیت الله خزعلی؛

ترویج فرهنگ علوی تهاجم فرهنگی دشمنان را خنثی می کند

ترویج فرهنگ علوی تهاجم فرهنگی دشمنان را خنثی می کند

مشهد - خبرگزاری مهر: دبیرکل بنیاد بین المللی غدیر گفت: ترویج فرهنگ علوی، تهاجم فرهنگی دشمنان را خنثی می کند.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، آیت الله خزعلی ظهر امروز در اجلاس سراسری بنیاد بین المللی غدیر که در محل هتل الغدیر مشهد برگزار شد، افزود: دشمنان هزینه های گزافی برای تهاجم فرهنگی به جامعه ما صرف می کنند که اگر محبت علی را در دلها ایجاد و پرچم علی را بلند کنیم، این تهاجمات خنثی می شود.

وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای معرفی غدیر گفت: باید بیش از ایام شهادت و ولادت حضرت علی (ع) به معرفی فرهنگ و معارف علوی بپردازیم.

در ادامه حسین ظریف منش عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی غدیر به تشریح برنامه های جاری و تبیین برنامه های آتی بنیاد بین المللی غدیر پرداخت و گفت: این همایش دومین همایشی است که در سال جاری برگزار می شود.

وی اهداف این اجلاس را آمادگی برای برگزاری برنامه های مصوب سال جاری با کیفیت و کمیت مناسب، اخذ نظرات برای کار قوی و در خور شأن غدیر در سال آینده معرفی کرد.

ظریف منش فعالیتهای بنیاد غدیر را در دو حیطه گرامیداشت ایام غدیر و فرهنگ سازی و تعمیق و توسعه غدیر اعلام کرد و ادامه داد: متاسفانه در حیطه دوم عقب ماندگی جدی وجود دارد.

عضو هیئت مدیره بنیاد بین المللی غدیر بر لزوم ایجاد برنامه های سال جاری با کیفیت و کمیت چند برابری نسبت به سال گذشته و ایجاد مرکز اسناد غدیر تاکید کرد و گفت: باید میزان پیشرفت و عملکرد خود در برنامه ها را ارزیابی کنیم و در جهت بهبود آنها تلاش کنیم.

کد مطلب 774323

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