بزرگترین اثر معرق جهان رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد پیش از ظهر امروز همزمان با برگزاری اجلاس سراسری بنیاد بین المللی غدیر در هتل الغدیر مشهد، بزرگترین اثر معرق جهان که به همت استاد حسین پهلوان مقدم ساخته شده است رونمایی شد.

ساخت این اثر معرق تمام چوب که با استفاده از 400 هزار قطعه چوب با رنگ های طبیعی، 1 سال به طول انجامیده، در حال حاضر ظریف ترین و بزرگترین اثر معرق چوب در جهان می باشد.

سبک هنری بزرگترین اثر معرق جهان توسط استاد حسین پهلوان مقدم ابداع و ثبت شده است و در ساخت آن از تمام چوب های درختان ایران استفاده شده است.

در کنار این اثر بزرگترین تندیس چوبی جهان به نام ( علی حجه ا... ) نیز رونمایی شد که در حال ساخت می باشد و بخش هایی از آن توسط اساتید برجسته کشور در دست اجرا است.

در این اثر از حدود 50 نوع چوب های ایرانی و خارجی استفاده شده و اساتید برجسته ای در رشته های خوشنویسی، تذهیب، معرق و منبت در ساخت آن همکاری دارند.

این اجلاس یک روزه با حضورحجت الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس شورای اسلامی، حجت الاسلام رییسی رییس بنیادبین المللی غدیر در قوه قضاییه، آیت اله جنتی دبیر فقهای شورای نگهبان و جمعی از مسئولان کشوری و استانی برگزار می شود.

