به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه که با ریاست کاپیتان "سابورو کاوا بوچی" از ژاپن برگزار شد و درباره مهلت احراز شرایط، بازیهای پلی آف برنامه بازیکن آسیایی و میزبانی اولین فینال بحث و گفت و گو شد.

بعد از صحبت های اولیه کاواگوچی و بن همام رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا تصمیمات زیر اتخاذ شد :

1- تصور می شد که 17 فدراسیون توانایی حضور در لیگ قهرمانان آسیا را دارند و می توانند شرایط لازم را احراز کنند.

از این بین 13 فدراسیون مدارک لازم را تا مهلت تعیین شده ارائه کردند. عربستان، قطر، امارات، ایران، ازبکستان، هند، تایلند، ویتنام، سنگاپور، اندونزی، استرالیا، چین و کره جنوبی کشورهایی بودند که مدارک لازم را ارسال کردند. سه کشوری که مدارک را تا زمان مقرر ارسال نکردند و حذف شدند، اردن، سوریه و کویت بودند.

بنابراین کمیته لیگ حرفه‌ای 14 کشور را به عنوان نامزد حضور پذیرفت و روز 25 نوامبر (پنجم آذرماه) در شانگ‌های در نهمین جلسه لیگ حرفه‌ای فهرست نهایی کشورهای حاضر در لیگ قهرمانان را مشخص خواهد کرد.

2- کنفدراسیون بازی پلی آف برای 14 کشوری که نتواسته‌اند شرایط لازم را احراز کنند برگزار خواهد کرد. در بازیهای پلی آف قهرمان و نایب قهرمان AFC Cup نیز حضور خواهند داشت و البته به شرط آنکه توانسته باشند شرایط حضور در لیگ قهرمانان را احراز کنند.

3- کمیته لیگ حرفه‌ای با قاعده 3+1 که به تیم‌ها اجازه استفاده از 3 بازیکن خارجی و یک بازیکن آسیایی در زمین را می دهد موافقت کرد. به علاوه کنفدراسیون فوتبال آسیا فدراسیون ها را ترغیب خواهد کرد که برای تقویت فوتبال آسیا از همین قاعده در بازیهای داخلی لیگ هم استفاده کنند.

4- پس از درخواست میزبانی کشورهای مختلف کمیته لیگ حرفه‌ای آسیا با میزبانی ژاپن برای فینال بازیهای لیگ سال 2009 موافقت کرد.

جلسه بعدی کمیته روز 25 نوامبر (پنجم آذرماه) در شانگ‌های چین برگزار خواهد شد.

تمام تصمیمات کمیته منوط به موافقت کمیته اجرایی کنفدراسیون است که در 26 نوامبر (ششم آذرماه) در شانگ‌های تشکیل جلسه می دهد. قرار است یک جلسه مطبوعاتی در پایان جلسه کمیته اجرایی برگزار شود.

مراسم معرفی آرم و لوگوی لیگ جدید قهرمانان آسیا روز 12 دسامبر (22 آذرماه) در توکیو ژاپن برگزار خواهد شد.