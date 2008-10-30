به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاههای کشور به شرح زیر است:
پنجشنبه - 16/8/87
* استیل آذین تهران - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* نیروی زمینی تهران - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران
* شیرین فراز کرمانشاه - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه
شنبه - 18/8/87
* شهرداری بندرعباس - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* پتروشیمی تبریز- پرسپولیس قزوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد یزد - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* فولاد سپاهان نوین اصفهان - داشگاه آزاد لنگرود، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* نفت تهران - احسان ری، ساعت 14، ورزشگاه دانشگاه امیرآباد تهران
* مقاومت ساری - ارم سازان وحدت قم، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری
* نساجی مازندران - هپکو اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* تراکتور سازی تبریز- شهرداری کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز
* پیام شهدای کلار آباد - صنعت گاز سرخس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا کلار آباد مازندران
* ذوب آهن اردبیل - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه علی دایی اردبیل
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