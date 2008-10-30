به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 16/8/87

* استیل آذین تهران - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران

* نیروی زمینی تهران - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران

* شیرین فراز کرمانشاه - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شنبه - 18/8/87

* شهرداری بندرعباس - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس

* پتروشیمی تبریز- پرسپولیس قزوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز

* فولاد یزد - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد

* فولاد سپاهان نوین اصفهان - داشگاه آزاد لنگرود، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان

* نفت تهران - احسان ری، ساعت 14، ورزشگاه دانشگاه امیرآباد تهران

* مقاومت ساری - ارم سازان وحدت قم، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری

* نساجی مازندران - هپکو اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

* تراکتور سازی تبریز- شهرداری کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز

* پیام شهدای کلار آباد - صنعت گاز سرخس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا کلار آباد مازندران

* ذوب آهن اردبیل - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه علی دایی اردبیل