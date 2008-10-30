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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۵۸

برنامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور اعلام شد

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون فوتبال برنامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور (جام آزاد سازی خرمشهر) اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه دور سوم مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

پنجشنبه - 16/8/87
* استیل آذین تهران - شاهین پارس جنوبی، ساعت 14، ورزشگاه تختی تهران
* نیروی زمینی تهران - شهرداری تبریز، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی نیروی زمینی تهران
* شیرین فراز کرمانشاه - شاهین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه آزادی کرمانشاه

شنبه - 18/8/87
* شهرداری بندرعباس - فولاد نوین اهواز، ساعت 14، ورزشگاه تختی بندرعباس
* پتروشیمی تبریز- پرسپولیس قزوین، ساعت 14، ورزشگاه تختی تبریز
* فولاد یزد - شهرداری یاسوج، ساعت 14، ورزشگاه شهید نصیری یزد
* فولاد سپاهان نوین اصفهان - داشگاه آزاد لنگرود، ساعت 14، ورزشگاه صفائیه اصفهان
* نفت تهران - احسان ری، ساعت 14، ورزشگاه دانشگاه امیرآباد تهران
* مقاومت ساری - ارم سازان وحدت قم، ساعت 14، ورزشگاه شهدا ساری
* نساجی مازندران - هپکو اراک، ساعت 14، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر
* تراکتور سازی تبریز- شهرداری کرمان، ساعت 14، ورزشگاه اختصاصی تراکتورسازی تبریز
* پیام شهدای کلار آباد - صنعت گاز سرخس، ساعت 14، ورزشگاه شهدا کلار آباد مازندران
* ذوب آهن اردبیل - شموشک نوشهر، ساعت 14، ورزشگاه علی دایی اردبیل

کد مطلب 774331

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