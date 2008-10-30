انتقاد وزیر جنگ رژیم اسرائیل از همکاری تجاری برخی کشورها با ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های صهیونیستی،"ایهود باراک" این سه کشور را متهم کرد که با نادیده گرفتن تحریمهای شورای امنیت، با ایران در زمینه تجاری همکاری می کنند.



باراک که شب گذشته با سفرای چند کشور اروپایی از جمله سفیر انگلیس دیدار می کرد، گفت :"ایرانی ها مصمم به ادامه فعالیتهای هسته ای خود هستند و به عقیده من این یک توهم است که ما به گونه ای دیگر فکر کنیم".

وی همچنین مدعی شد که برنامه هسته ای ایران، خطراتی برای تمام منطقه و جهان دارد و باید تحریمهای بیشتری در شورای امنیت علیه ایران بررسی شود.



وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در عین حال همراه نشدن روسیه، چین و هند با کشورهایی دیگر و همچنین همکاری تجاری آنها با ایران را عاملی در بی تاثیر بودن اقدامات شورای امنیت دانست