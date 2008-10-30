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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۰۵

فتاح عنوان کرد:

80 سد در انتظار بودجه هستند

80 سد در انتظار بودجه هستند

خرم آباد - خبرگزاری مهر: وزیر نیرو با اشاره به هزینه بر بودن پروژه های این وزارتخانه در بخش سدها، گفت: در حال حاضر 80 سد در کشور در نوبت گرفتن ردیف بودجه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، پرویز فتاح ظهر امروز در نشست با خبرنگاران استان با بیان اینکه مطالعات برخی از سدها در کشور سالیان درازی طول می کشد، افزود: تا قبل از دولت نهم در لرستان تنها یک ایستگاه پمپاژ وجود داشت که در حال حاضر چهار ایستگاه به بهره برداری رسیده و 11 ایستگاه دیگر نیز در دست ساخت است.

وی با همچنین با اشاره به اینکه قبل از دولت نهم در لرستان هیچ سدی وجود نداشت، اظهار داشت: در حال حاضر سه سد در لرستان ساخته شده و هفت سد در دست ساخت است.

وزیر نیرو با بیان اینکه در حال حاضر مطالعه هشت سد در لرستان تمام شده است، بیان داشت: هم اکنون 5/1 میلیارد مترمکعب ذخیره مخازن سدهای لرستان است.

وی با تاکید بر اینکه کارنامه ما در لرستان قابل قبول نبوده است، یادآور شد: باید نبض توسعه لرستان را به دست گرفت و با تجویز نسخه درست راهکارهایی برای توسعه متوازن در این استان پیدا کرد.

کد مطلب 774337

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