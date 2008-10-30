سالیانه 500 هزار تردد در مرز آستارا انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در آستارا، فرماندار شهرستان آستارا ظهر پنجشنبه در جمع مدیران و مسئولان این شهرستان اظهار داشت: همچنین درهفته 550 پاس گذر مرزی از سوی ما و 550 پاس مرزی از کشور مقابل (جمهوری آذربایجان ) صادر می شود که تجار و بازرگانان می توانند در بخش صادرات نقش برجسته ای ایفا کنند.

وی گفت: پس از بازگشایی مرز آستارا درسال 1368 تحولات اساسی و زیر بنایی در این شهرستان رخ داده است.

فرماندار آستارا ادامه داد: در حال حاضر افزون بر یک هزار و100 موسسه داخلی و خارجی و سه هزار موسسه حمل و نقل باربری بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان در این شهرستان فعال است.

طالبی همچنین موقعیت شهرستان مرزی آستارا را ویژه و ممتاز دانست و یادآورشد: چهارنقطه گردشگری از قبیل ساحل صدف، تالاب استیل عباس آباد، پارک هزار و 800 هکتاری بی بی یانلو و دهکده تفریحی - توریستی حیران در سفر دور اول هیئت دولت به آستارا مورد تصویب قرار گرفته است.

