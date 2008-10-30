فرانسه هزینه های نظامی خود را افزایش می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت فرانسه اعلام کرده با افزایش هزینه های نظامی به میزان یک میلیارد و 800 میلیون دلار، ارتش را برای ایفای نقش بیشتر در امور جهانی تجهیز می کند.

شایان ذکر است بر اساس ارقام رسمی اعلام شده، هم اکنون فرانسه حدود60 میلیارد دلار هزینه نظامی دارد.

"هروه مورین" وزیر دفاع فرانسه گفت که با وجود بحران مالی اخیر، این کشور همچنان درصدد است تا سیاستهای فعالی را در افغانستان، آفریقا و دیگر نقاط بحرانی در جهان داشته باشد.

مورین که با روزنامه فیگارو گفتگو می کرد، افزود: با وجود بحران اقتصادی موجود در جهان به هزینه های نظامی خود دست نخواهیم زد. فرانسه خواهان یک سیاست خارجی قدرتمند است و برای اینکه صدای این کشور شنیده شود باید یک قدرت نظامی معتبری داشته باشد.