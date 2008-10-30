  1. بین الملل
  2. سایر
۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۳۰

فرانسه هزینه های نظامی خود را افزایش می دهد

فرانسه هزینه های نظامی خود را افزایش می دهد

فرانسه اعلام کرده است تصمیم دارد با افزایش هزینه های نظامی خود، نقش بیشتری را در امور جهانی ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، دولت فرانسه اعلام کرده با افزایش هزینه های نظامی به میزان یک میلیارد و 800 میلیون دلار، ارتش را برای ایفای نقش بیشتر در امور جهانی تجهیز می کند.

شایان ذکر است بر اساس ارقام رسمی اعلام شده، هم اکنون فرانسه حدود60 میلیارد دلار هزینه نظامی دارد.

"هروه مورین" وزیر دفاع فرانسه گفت که با وجود بحران مالی اخیر، این کشور همچنان درصدد است تا سیاستهای فعالی را در  افغانستان، آفریقا و دیگر نقاط بحرانی در جهان داشته باشد.

مورین که با روزنامه فیگارو گفتگو می کرد، افزود: با وجود بحران اقتصادی موجود در جهان به هزینه های نظامی خود دست نخواهیم زد. فرانسه خواهان یک سیاست خارجی قدرتمند است و برای اینکه صدای این کشور شنیده شود باید یک قدرت نظامی معتبری داشته باشد.

کد مطلب 774343

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها