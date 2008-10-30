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۹ آبان ۱۳۸۷، ۱۵:۱۴

شمشیربازان جوان ایران نایب قهرمان آسیا در اسلحه سابر شدند

شمشیربازان جوان ایران نایب قهرمان آسیا در اسلحه سابر شدند

تیم شمشیربازی اسلحه سابر جوانان کشورمان با قبول شکست مقابل کره جنوبی به مدال نقره مسابقات قهرمانی آسیا دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، شمشیربازان جوان اسحله سابر کشورمان پس از شکست عربستان مقابل ژاپن هم به برتری دست یافتند و راهی مرحله نهایی پیکارهای قهرمانی جوانان و نوجوانان آسیا در کره جنوبی شدند.

ورزشکاران کشورمان در این مرحله از رقابت‌ها با نتیجه 23 بر45 مغلوب میزبان پیکارها شدند تا از دستیابی به مدال طلای آسیا بازمانند.

مهدی صرام، مسعود فتوحی، محمد فتوحی و علی پاکدامن ترکیب تیم شمشیربازی جوانان کشورمان دراسحله سابر را تشکیل می دهند.

پیش از این عبدالله سراجیان به مدال نقره اسلحه اپه، محمد رحیمی و محمد فتوحی نیز هر یک به مدال برنز رقابت‌های اسلحه اپه و سابر دست یافته بودند.

کد مطلب 774351

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