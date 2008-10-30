کلیه فرآورده های دامی کشور کد دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجتبی نوروزی ظهر امروز در نشست خبری با بیان این مطلب افزود: به منظور افزایش ایمنی و سلامت فرآورده های دامی در کشور و سطح دنیا در کشور آغاز شده و در زمان حاضر این طرح در زمینه مرغ، تخم مرغ، گوشت قرمز و سفید اجرا می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون 27 استان کشور در زمینه تولید مرغ از سیستم بهداشتی بسته بندی شده برخوردار هستند که تمام استانهای کشور به زودی فرآورده های دامی خود را با بسته بندی مناسب و کد دار به بازار عرضه خواهند کرد.

نوروزی در ادامه سطح بهداشتی و ایمنی مواد غذایی به خصوص پروتیئنی کشور در دنیا را بی نظیر توصیف کرد و بیان داشت: ایران از نظر تولید و بهداشت مواد غذایی طی سالهای اخیر از رتبه 15 به رتبه 12 دنیا دست یافته است که این رقم در سالهای آتی در سطح جهان تک رقمی خواهد شد.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اجرای طرح تجمیع کشتارگاههای کشور افزود: در راستای اجرای این طرح تا کنون 350 کشتارگاه سنتی که با استانداردهای بهداشتی مورد نظر هم خوانی نداشتند تعطیل شده است.

این مسئول ادامه داد: در حال حاضر 400 کشتارگاه سنتی در کشور وجود دارد که به دلیل دارا نبودن با شرایط استاندارد بهداشتی تا پنج سال آینده 300 کشتارگاه سنتی دیگر را نیز تعطیل خواهیم کرد.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور با بیان اینکه هم اکنون 40 واحد دامی صنعتی در کشور وجود دارد که با 100 در صد ظرفیت فعالیت نمی کنند، تصریح کرد: در راستای تجمیع کشتارگاهها و بهداشتی کردن تولید گوشت در کشور در نظر داریم تعداد کشتارگاههای نیمه صنعتی کشور را به 100 کشتارگاه برسانیم.

وی خاطرنشان کرد: فعالیت 70 تا 80 کشتارگاه صنعتی ویکصد کشتارگاه نیمه صنعتی جوابگوی نیاز کشور خواهد بود.

رئیس سازمان دامپزشکی کشور در مدت سفر سه روزه خود ضمن بازدید از اداره دامپزشکی شوط، مجتمع کشتارگاه صنعتی بهداشتی مرغ ویژه (شوط)، شبکه دامپزشکی ماکو و قرنطینه حیوانی و آزمایشگاه دامپزشکی بازرگان با اعضاء هئیت علمی دانشکده دامپزشکی دانشگاه ارومیه دیدار و گفتگو کرد.

وی در پایان سفر در جلسه شورای برنامه ریزی اداره کل دامپزشکی آذربایجان غربی حضور یافت.